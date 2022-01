Dido, Jimmy und ganz liebe Kaninchenkinder warten in der Pfotenhilfe Lochen sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.

LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die in der Pfotenhilfe in Lochen am See auf neue Halter warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415079. Weitere Vierbeiner finden sie unter pfotenhilfe.org.

Dido

Der Schäferhundmischlingsrüde Dido wurde 2020 geboren und auf ihn wurde schon geschossen. In einer Operation mussten die Projektile entfernt werden, doch nun geht es Dido wieder blendend. Der Rüde ist ein freundlicher Kerl, der sich einen Menschen wünscht, der ihn mit liebevoller Konsequenz führt und ihm zeigt, wie schön das Leben sein kann. Dido liebt seine Artgenossen und macht gerne lange Spaziergänge. Am meisten freut er sich auf eine Familie, die ihn mit nach Hause nimmt.

Jimmy

Jimmy ist ein richtiger Sorgenkater, der 2019 geboren wurde, und einen hohen FIP Titer aufweist, sowie FIP positiv ist. Der entzückende und liebenswerte Schmuser braucht aber keine Krankheit und FIP ist bei ihm nicht ausgebrochen. Da Jimmy so anhänglich ist und sich stark nach menschlicher Nähe sehnt, hoffen wir sehr, dass er die Chance auf ein Zuhause bekommt. Er sollte als Einzelkatze in Wohnungshaltung leben.

Kaninchenkinder

Viele Kaninchen hoppeln in der Pfotenhilfe herum und hätten so gern ein Zuhause und ein Freigehege für den Sommer. Sie werden paarweise oder zu vorhandenen Gefährten vermittelt. Da sie in Innenhaltung geboren wurden, sollten sie bis zum Frühjahr mit ausreichend Platz innen gehalten werden.