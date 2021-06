Ein Lkw-Lenker übersah heute Vormittag im Gemeindegebiet von Schalchen einen Personenzug. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge – ersten Angaben zufolge wurde aber niemand verletzt.

SCHALCHEN. Gegen elf Uhr vormittags kam es am 1. Juni beim Bahnübergang in Unterlochen in der Gemeinde Schalchen zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Personenzug: Ein 29-jähriger Lkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug durch ein Fahrverbot für Lkw über 12 Tonnen unterwegs, da er zu einer Firma wollte, um dort Waren abzuladen.

Zeitgleich näherte sich ein Personenzug der Mattigtalbahn, besetzt mit fünf Fahrgästen und zwei Mitarbeitern, mit rund 50 km/h aus Richtung Uttendorf. Der Lkw-Lenker missachtete die "Stopp"-Tafel am Bahnübergang und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine sofortige Notbremsung des Zuges reichte nicht mehr aus und der Zug kollidierte im Bereich der Hinterachse mit dem Sattelauflieger. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Lkw zur Seite geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung in der Wiese zum Stehen. Der Personenzug rollte noch rund 80 Meter weiter. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden – sie waren nicht mehr fahrtauglich. Die Zugstrecke wurde gesperrt und aufgrund des hohen Aufwandes der Aufräumarbeiten erst gegen 15 Uhr wieder geöffnet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Ursprünglicher Bericht

SCHALCHEN. Am Vormittag des 1. Junis kam es im Gemeindegebiet von Schalchen erneut zu einer Kollision mit einem Zug: Ein Lkw-Fahrer übersah ersten Angaben zufolge bei einem unbeschrankten Bahnübergang einen herannahenden Personenzug der Mattigtalbahn. Der Zug, der von rechts aus Richtung Braunau kam, erfasste den Satteluauflieger des Triebwagens im hinteren Bereich. Dabei wurde die Zuggarnitur so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Ersten Auskünften zufolge wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.