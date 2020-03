Endlich ist es geschafft: Auf beiden Seiten, in Salzburg sowie in Oberösterreich, wird es Sperren der Lkw-Ausweichrouten auf der B156 und der B147 geben. Die gefürchtete Lkw-Flut durch den Bezirk Braunau, bleibt somit wohl aus.

BEZIRK BRAUNAU (kat). Ende Jänner trat in der Salzburger Gemeinde Lamprechtshausen ein Lkw-Fahrverbot in Kraft, das das Ortsgebiet entlasten sollte. Was auf Salzburger Seite zu Jubel führte, sorgte auf oberösterreichischer Seite für Unmut. Salzburg wollte damit die aus Deutschland kommenden Mautflüchtlinge stoppen. Am 9. März einigten sich die beiden Bundesländer nun aber endlich auf eine Lösung, die auf beiden Seiten für Zufriedenheit sorgt.

Gemeinsame Lösung: Lkw-Sperre

"Ich bin froh, dass Landesrat Steinkellner nun spät aber doch auch auf die entschlossene Linie seines Salzburger Amtskollegen eingelenkt ist und damit eine brauchbare Lösung möglich wurde", betonte Landtagsabgeordneter und Lengaus Bürgermeister Erich Rippl. Im Falle einer Transitsperre auf der B156 hätte sich der Verkehr auf die B147, die L505 und die L508 verlagert und wäre somit quer durchs Mattigtal gezogen. Rippl fürchtete dabei vor allem auch einen massiven Verkehrsanstieg durch "seine" Gemeinde. Auch die FPÖ im Bezirk Braunau kritisierte den Alleingang von Salzburg in puncto Fahrverbot durch Lamprechtshausen. Nun haben sich die Landeshauptmänner und Verkehrslandesräte in Salzburg und Oberösterreich auf eine gemeinsame Lösung geeinigt: Ein Lastwagen-Fahrverbot für Transitverkehr auf oberösterreichischer und Salzburger Seite.

"Solche Sperren sind die absolut wirksame Möglichkeit die Mautflucht von der Autobahn herunter durch unsere Ortszentren zu unterbinden. Damit würde auch den Resolutionen der sechs Gemeinden Schalchen, Lochen, Lengau, Mattighofen, Munderfing und Braunau voll entsprochen, die wir Sozialdemokraten im Landtag unterstützt haben", so Rippl.

Einem Presseberichts des ORF zufolge soll das geplante Fahrverbot mit 15. März auf der B156 in Salzburg in Kraft treten. In Straßwalchen, Mattsee und den betroffenen oberösterreichischen Bezirken wird das Lkw-Transitverbot mit 1. Mai realisiert.