Ein 58-Jähriger aus Friedburg war am 22. Dezember 2021 gegen 23.50 Uhr zu Fuß am Nachhauseweg.



FRIEDBURG. Als der Mann gerade den Codetaster der Garage bediente, wurde er von einem unbekannten Mann mit den Worten "Geld her" angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel kam es zu einer Rangelei und beide stürzten eine Böschung hinunter. Daraufhin flüchtete der Angreifer zu Fuß Richtung Schneegattern. Der 58-Jährige erlitt durch den Sturz Schürfwunden im Gesicht.

Täterbeschreibung:

Zwischen 25 und 30 Jahre alt, 175 cm groß, dunkel gekleidet, trug vermutlich eine Haube und sprach gebrochen Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Friedburg-Lengau unter 059133/4206.