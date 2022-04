Am Samstagmorgen wurden zwei Polizeistreifen nach St. Pantaleon gerufen. In einem Lokal soll eine Rauferei mit etwa zehn Personen stattgefunden haben. Darin verwickelt waren sowohl mehrere Besucher, als auch Security-Mitarbeiter, die den Streit schlichten wollten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Da keine genaue Zuordnung erfolgen konnte, wird Anzeige gegen alle Beteiligten erstattet.

ST. PANTALEON. Am 9. April um 7.25 Uhr erhob die Polizei in einem Lokal in St. Pantaleon nach einer Massenschlägerei folgenden Sachverhalt: Zuvor fand eine Auseinandersetzung zwischen einigen Personen statt. Die Security-Mitarbeiter wollten diese schlichten und beenden. Dabei wurden sie selbst von allen Beteiligten attackiert und Ausrüstung und Bekleidung beschädigt.

Teleskopschlagstock entwendet und eingesetzt

Einem Sicherheitsmitarbeiter wurde ein mitgeführter Teleskopschlagstock entrissen und daraufhin er selbst damit geschlagen und verletzt. Ein weiterer Security-Mitarbeiter wurde durch Schläge auf den Rücken verletzt. Im Durcheinander gelang es den Angreifern vorerst in der Besuchermenge unterzutauchen.

Beschuldigte zur Sperrstunde wiedererkannt

Als gegen 7 Uhr die Sicherheitsleute das Gelände von Besuchern räumen wollten, wurden sie auf mehrere der Beteiligten der vorherigen Auseinandersetzung aufmerksam. Daraufhin konnten diese Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Beim Eintreffen der Polizei gaben die Beschuldigten an, von den Sicherheitsleuten ebenfalls verletzt worden zu sein. Da nicht eindeutig zugeordnet werden konnte, wer wen verletzt haben soll, wird Anzeige wegen Raufhandel gegen alle Beteiligte erstattet.