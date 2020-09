Im Rahmen einer Bezirksvisite stattete Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger der Treubacher Privatbrauerei "Pfesch" einen Besuch ab.

TREUBACH. 2014 erfüllte sich Treubachs Bürgermeister Martin Erlinger auf seinem Hof einen Traum und errichtet die kleine Privatbrauerei "Pfesch". Die Idee dazu hatte er bereits 2011, umgesetzt wurde der Plan dann drei Jahre später. Mittlerweile ist die Brauerei fixes Mitglied des "Innviertler Biermärzes" und am Hof werden Bierbrau-Seminare angeboten.

Reger Austausch

Im Anschluss an die Brauereibesichtigung tauschten sich die die Anwesenden mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger über aktuelle Agrarthemen aus. So wurden etwa die Themen Lebensmittel-Kenntzeichnung, die Abgrenzung benachteiligter Gebiete, die niedrigen Erzeugerpreise sowie die Ausrichgung der gemeinsamen Agrarpolitik 2021 diskutiert. „Das Achten auf die Herkunft regionaler Lebensmittel wird den Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger und das ist auch gut so. Denn bedenkt man, dass ein Kilogramm brasilianisches Rindfleisch 80 kg CO2 und das österreichische nur 14 kg CO2 verursacht müsste jedem klar sein, zu welchem Produkt er greifen soll“, betont Hiegelsberger bei seinem Besuch.