MARIA SCHMOLLN. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr in der Nacht auf heute, 17. Jänner 2021, gegen 3 Uhr mit seinem Auto in Maria Schmolln auf der Großenaicher Gemeindestraße. Am Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. Im Ortschaftsbereich Großenaich verlor der Fahrer auf der abschüssigen Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug kam in einem Waldstück von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Beifahrer befreite den 25-Jährigen aus dem Auto und ging anschließend zu Fuß zu einem Wohnhaus. Die Hausbewohner verständigten die Rettung. Der Alkomattest beim Fahrer ergab 2,04 Promille. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und lehnte die Inanspruchnahme der Rettung ab.