Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Karsamstag, 16. April 2022 bei einer Kreuzung in den Rückewagen eines Traktor gekracht. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

TRASDORF. Wie die Polizei schildert, fuhr 17-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am 16. April 2022 um 10:55 Uhr mit seinem Traktor und einem angehängten Rückewagen auf der L501 in Gemeindegebiet von Trasdorf aus Richtung Hochburg kommend in Richtung Trasdorf.

Bei der Kreuzung mit der L1020 wollte er nach links in diese einbiegen. Dabei stieß er mit einem nachkommenden 19-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Braunau zusammen, welcher den Traktorfahrer gerade überholen wollte, Der Motorradlenker kam zu Sturz und schlitterte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung unter den beinahe stillstehenden Rückewagen. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der 19-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus nach Braunau am Inn eingeliefert.