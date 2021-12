MATTIGHOFEN. Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 28. auf 29. Dezember 2021 mit Pyrotechnik das gemauerte Mülltonnenhäuschen vor der Sporthalle in Mattighofen. Durch die Sprengkraft des Böllers wurde das Häuschen samt Mülltonne komplett zerstört.

Telefonzelle zerstört

In derselben Nacht wurde in Hartkirchen im Bezirk Eferding eine Telefonzelle gesprengt, die als Buchverleih genutzt wird – auch hier vermutlich mit einem Böller. Bei der Telefonzelle brachen sämtliche Glasscheiben in kleine Scherben. Die Dichtungen der Scheiben wurden ebenfalls herausgerissen. Auch die Holzregale für die Bücher wurden zerfetzt. Die Seitenwände der Telefonzelle wurden durch die Druckwelle stark ausgewölbt und teilweise von den Befestigungen gelöst.