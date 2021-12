Geschenke, gutes Essen und Familientreffen gehören rund um Weihnachten und Silvester einfach dazu. Die Feiertage vergehen und zurück bleibt meist sehr viel Müll. Mit kleinen Beiträgen lässt sich Abfall jedoch reduzieren, neue Verpackungs-Alternativen können zu guten Lösungen werden.

BEZIRK BRAUNAU (buch). „Rund um Weihnachten und Silvester kommt es jedes Jahr zu Überfüllungen bei den Altglascontainern und bei den Kartonagen. Einwegglas – von der Sektflasche bis zum Olivenglas – und die Online-Bestellflut sind hier hauptausschlaggebend. Wir appellieren an die Bürger, Kartons flach zu falten und sehr große Kartons zu zerkleinern. Bei überfüllten Behältern wäre es sinnvoll, zu einer anderen Abgabestelle auszuweichen. Bitte lagern Sie nichts neben den Behältern ab, denn dies führt zu einem großen Reinigungsaufwand, zu Windverwehungen und beim Glas auch zu Verletzungen“, berichtet Petra Wagner, Abfallberaterin des Bezirksabfallverbandes Braunau.

Andere Zeiten – Andere Alternativen

An der Wursttheke mit dem eigenen „Doserl“ zu kommen, vermeidet unnötige Verpackung, die zuhause ohnehin gleich entsorgt wird. Das kennen wir alle schon. Doch die Zeiten haben sich verändert. Neben dem „Doserl an der Wursttheke“ gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, in der speziellen Zeit der Pandemie, Abfall zu vermeiden. Die Vorweihnachtszeit im Lockdown bringt unweigerlich mehr Kartonagen- und Verpackungsabfall mit sich. Durch den Online-Bestellhandel (regional oder überregional) lässt es sich wohl schwer vermeiden. Allerdings: Bei "Click&Collect" der regionalen Händler mit kontaktloser Übergabe kann man die Einkäufe in eine eigene (Einkaufs-)Tasche einräumen lassen. Oder bei „Take Away“-Essensabholung im örtlichen Gasthaus einfach mal das eigene Transportgeschirr mitbringen.

(Verpackungs-)Tipp fürs Christkind



Auch das Christkind könnte heuer vermehrt auf „nachhaltige Verpackung“ umstellen: Die Umweltprofis der Bezirksabfallverbände haben dazu eine schöne und umweltschonende Alternative zugleich: das „Wunderbinkal“. Abfallvermeidung durch Upcycling ist der Leitsatz: „Gestern ein Vorhang - heute ein Multifunktionstuch“. Nicht nur das Christkind, sondern jeder, kann selbst zuhause ganz einfach Alttextilien zu neuem Leben erwecken und sein eigenes „Wunderbinkal“ zaubern. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr hindurch - für Anlässe und Geschenke aller Art.

Öffnungszeiten beachten

Mit diesen Tipps kann jeder einen kleinen (Weihnachts-)Beitrag zur Müllreduktion leisten. Ganz ohne einen Besuch im nächsten Altstoffsammelzentrum geht es bei vielen aber dann doch nicht. Daher am besten zuhause alles gut vorbereiten und die Öffnungszeiten des BAV im Bezirk rund um die Feiertage beachten: 24. bis 26. Dezember 2021 sowie 31. Dezember 2021 bis 2. Jänner 2022 ist geschlossen.