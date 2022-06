WKOÖ bietet beim Generationenwechsel im Unternehmen umfassende Unterstützung.



OÖ, BRAUNAU. Betriebsübergaben und -übernahmen werfen stets eine Vielzahl von Fragen auf. Wie kann ich einen Betrieb schenken, verkaufen oder verpachten? Ich habe keinen Nachfolger, wie erfolgt eine Betriebsschließung? Ob und welche Steuern sind bei einer Übergabe/Übernahme zu entrichten? Habe ich die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme? Soll ich als Nachfolger eine andere Rechtsform wählen?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen gibt im Rahmen der Nachfolge-Rechtsberatung ein dreiköpfiges Expertenteam der WKO Oberösterreich, das Unternehmen fachübergreifend berät und individuelle Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.

Die von der WKO Oberösterreich und dem Wirtschaftsresort des Landes OÖ geförderten Beratungen finden in den jeweiligen WKO-Bezirksstellen oder in der WKOÖ in Linz statt. Die Kosten für die einstündige Beratung betragen 125 Euro.

Zur Vereinbarung von Beratungsterminen wenden sich Interessenten an das Service-Center (05-90 909 oder service@wkooe.at) oder an die jeweilige WKO-Bezirksstelle.

In der WKO Braunau finden die Beratungen (vorbehaltlich der jeweiligen Corona-Situation) an folgenden Tagen statt: Donnerstag, 22. September, und Dienstag, 22. November 2022