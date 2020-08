Um für zukünftige Katastrophen wie beispielsweise Hochwasser gerüstet zu sein, erhielt die Freiwillige Feuerwehr Mattighofen eine Sandabfüllmaschine.

MATTIGHOFEN. "Das nächste Hochwasser kommt bestimmt, die verbauten Flächen im Stadtgebiet werden immer mehr und somit hat das Wasser immer weniger freie Fläche um zu versickern. Heftiger Platz- und Dauerregen kommen immer öfter vor und somit ist dies eine sehr wichtige Investition in den Katastrophenschutz für die Gemeindebürger von Mattighofen", berichtet Kommandant der FF Mattighofen, Roman Vorreiter. Am 6. August überreichte Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer eine Sandsackabfüllmaschine an den Kommandanten, um für etwaige Katastrophen gerüstet zu sein. 3.000 Euro wurden dabei von der FF Mattighofen selbst aufgebracht, den Rest übernahm die Stadtgemeinde Mattighofen.