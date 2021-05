Die Nachfrage nach regionalem Lammfleisch ist in der Corona-Zeit gestiegen. Nun werden insbesondere im Bezirk Braunau Bauern gesucht, die auf Schafhaltung umsteigen.

BEZIRK BRAUNAU (ebba). Lammfleisch aus Österreich ist begehrt. Die Branche kämpft zwar mit Konkurrenzdruck aus Übersee, bei Frischfleisch greifen die Konsumenten aber gerne zu heimischer Ware. Damit das Angebot mit der gestiegenen Nachfrage Schritt halten kann, bemüht sich in Oberösterreich eine Initiative darum, Neueinsteiger im Bereich Schafhaltung zu finden und zu unterstützen.

Hinter dieser Initiative stecken der Landesverband für Schafzucht und Schafhaltung OÖ, die Landwirtschaftskammer OÖ, die Bezirksbauernkammer Braunau und der Schafhaltering Inn- und Hausruckviertel. Ein Fokus wird auf den Bezirk Braunau gelegt. „Hier haben wir ein paar stärkere Abnehmer und wollen daher neue Betriebe aufbauen“, erklärt Matthias Pleschberger, Geschäftsführer des Landesverbandes für Schafzucht und -haltung OÖ.

Bauern, die sich bereit erklären, auf Schafhaltung umzustellen, werden zum einen mit Tieren ausgestattet und zum anderen im Hinblick auf deren Haltung beraten und unterstützt. Neben einem umfassenden Angebot an Fortbildungen und Beratungen sind auch Arbeitskreise eingerichtet worden. Hier sollen die Schafhalter untereinander ihre Kennzahlen und Erfahrungen austauschen können.

Foto: Schafe OÖ/Perner

hochgeladen von Barbara Ebner

Konsument ist Herkunft wichtig

Die Nachfrage nach Lammfleisch hat laut Landesverband vor allem durch die Corona-Krise stark zugenommen. Die Gründe sind vielfältig: Einerseits steigt der Grundbedarf im Inland durch die eingeschränkten Reisetätigkeiten, andererseits hat sich durch die Sperre der Gastronomie die Nachfrage zum Lebensmittelhandel hin verlagert. „Auch wenn laufend mehr Gastronomen wieder auf regionale Produkte setzen, so zeigte das vergangene Jahr deutlich, dass heimisches Lammfleisch in der Gastronomie nur eine untergeordnete Rolle spielt – dieses Feld bespielt Lammfleisch aus Neuseeland und Australien. Hier möchten wir in Zukunft stärker vertreten sein“, betont Johann Perner, Obmann des Landesverbandes für Schafzucht und -haltung.

„Dass Österreichs Konsumenten bereit sind für gute, regionale Lebensmittel einen fairen Preis zu zahlen, zeigte das letzte Jahr eindrucksvoll“, so die oö. Landwirtschaftskammer-Präsidentin, Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger. Heimische Lämmer wachsen unter hohen Tierschutzstandards heran. Regionale Aufzucht und Schlachtung sowie kurze Lebendtiertransporte sind die Eckpfeiler. Der Pro-Kopf-Verbrauch liege derzeit bei 1,2 Kilogramm Lammfleisch pro Österreicher und Jahr.

„Grünlandbezirk“ Braunau



„Wir haben derzeit ein massives Versorgungsthema. Es steigen zwar immer mehr Landwirte um, aber gerade im Bezirk Braunau, wo wir dringend Schafbauern benötigen, sind wir noch schwach aufgestellt“, erklärt Pleschberger. Dabei eigne sich der Bezirk ganz besonders für die grünlandbasierte Tierhaltungsform, die Produkte wie Lammfleisch, Schafmilch und Schafwolle hervorbringt. Pleschberger betont: „Wir garantieren interessierten Bauern Abnahmesicherheit.“

Foto: LK OÖ

hochgeladen von Barbara Ebner

ZUR SACHE:

Der Landesverband für Schafzucht und -haltung OÖ betreut 17 verschiedene Rassen. Je nach Nutzungsrichtung werden diese in vier Gruppen eingeteilt: In Milchschafe, Landschafe, Fleischschafe und Bergschafe.

Beliebte Schafrassen in Oberösterreich: Merino Landschaf, Lacaune, Ostfriesisches Milchschaf, Juraschaf etc.

Schafe müssen ein- bis zweimal jährlich geschoren werden. Die anfallende Wolle wird einerseits über die Direktvermarktung, andererseits über die jährliche Wollsammlung des Landesverbandes für Schafzucht und Schafhaltung verkauft.

Anzahl Schafbauern in Oberösterreich: 3.077

Anzahl Schafbauern im Bezirk Braunau: 220

Die durchschnittliche Herdengröße in Oberösterreich liegt bei 24,8 Tieren pro Betrieb.

