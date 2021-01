Die englische Variante des Sars Cov-2-Virus ist in nun auch in Oberösterreich nachgewiesen worden.

BEZIRK BRAUNAU. Zwei Personen aus einer Gemeinde im Bezirk Braunau haben sich laut Informationen des Landes Oberösterreich in der Steiermark angesteckt.

Die steirischen Behörden sind informiert, die betroffenen Personen wurden behördlich abgesondert. Weitere Erhebungen und Testungen im Umfeld der infizierten Personen laufen intensiv, um gegebenenfalls weitere Kontaktpersonen rasch aufzuspüren und ebenfalls testen zu können.



„Die englische Variante des Sars Cov-2 Virus ist deutlicher ansteckender als die bisher vorherrschenden Varianten. Grund ist die bessere Bindung der Viren an die Körperzellen. Die Krankheitsverläufe der englischen Variante sind nicht schwerer. Durch die höhere Ansteckungsrate erkranken aber in kürzerer Zeit mehr Personen. Dadurch kann es rascher zur Auslastung des Gesundheitssystems kommen. Somit sind die Hygienemaßnahmen, Abstand und MNS, weiter die wichtigsten Maßnahmen im Verhindern der Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung. Nachweise der neuen Mutationen finden sich in ganz Österreich, seit heute auch in Oberösterreich“, erklärt Tilmann Königswieser, ärztlicher Direktor im Salzkammergut-Klinikum.