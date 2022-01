In der Sitzung der oö. Landesregierung vom 24. Jänner 2022 wurde ein neues Europaschutzgebiet verordnet. Dieses entsteht in der Gemeinde Hochburg-Ach.



HOCHBURG-ACH. Das Europaschutzgebiet „Kalktuffquelle Wanghausen" befindet sich im Gemeindegebiet von Hochburg-Ach am rechten Salzachufer westlich der Ortschaft Wanghausen. Die Gesamtfläche von 48.720 m² wurde im Rahmen privatrechtlicher Verträge zwischen dem Land OÖ und den Grundbesitzern für einen unbestimmten Zeitraum gesichert. Der engere Schutzbereich – die Quellbereiche – haben eine Fläche von circa 14.515 m². Der weitere Schutzbereich weist eine Fläche von etwa 34.205 m² auf.

Schutzzweck des Europaschutzgebietes ist das Erhalten und Gewährleisten eines günstigen Erhaltungszustandes folgender Lebensraumtypen: Kalktuffquellen (Cratoneurion), Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) und Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion. Dabei sollen insbesondere die Tuffablagerungen samt intaktem Wasserhaushalt (Überrieselung) als Grundvoraussetzung für die Neubildung weiterer Tufflager in möglichst unberührtem, störungsarmen Zustand sowie die Sicherung der umgebenden Hang- und Buchenwälder in möglichst naturnahen, totholzreichem Zustand dauerhaft gesichert werden.



Natur erhalten

„Unsere Natur mit ihrer Schönheit und Artenvielfalt zu erhalten, ist nicht nur die zentrale Aufgabe des hoheitlichen Naturschutzes, sondern auch unsere Verantwortung nachfolgenden Generationen gegenüber. Durch die Schaffung des Schutzgebietes und die Erlassung eines Landschaftspflegeplanes, sollen die ansässigen Arten noch besser geschützt werden“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.

