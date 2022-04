Bürgermeister Georg Gattringer (ÖVP) spricht im Interview mit der BezirksRundSchau über aktuelle Themen in der Marktgemeinde, bereits umgesetzte und geplante Projekte.

Sie sind jetzt seit zwei Jahren Bürgermeister der Marktgemeinde Aspach. Wie ist es Ihnen in dieser Zeit ergangen?

Gattringer: Es war eine sehr intensive Zeit, weil kurz nach dem Amtsantritt die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Zu Beginn war es sehr schwierig, weil man keine Handhabe hatte, wie man mit dem Ganzen umgeht. Wir haben dann begonnen einmal im Monat einen Podcast aufzunehmen, bei welchem Vereine oder örtliche Institutionen zu Gast waren. So konnten wichtige Infos an die Marktgemeinde weitergegeben werden. Der Podcast wurde fünf mal aufgenommen und sozusagen statt Versammlungen durchgeführt.

Warum wurde der Podcast dann nicht weitergeführt?

Der Podcast wurde schon sehr gut angenommen, aber im Sommer ist die Bereitschaft zum Ansehen dann gesunken. Es könnte jedoch sein, dass wir das im Winter weiterführen werden – mit ein bis zwei neuen Podcast-Folgen.

Welche Projekte konnten Sie bereits umsetzen?

Die Liegenschaft des ehemaligen Kurhauses wurde von der Gemeinde aufgekauft, damit wir darüber bestimmen können, was damit geschieht. Derzeit befinden wir uns noch in Verhandlungen, was den zukünftigen Verwendungszweck betrifft. Dann wurden noch zwei Liegenschaften im Ortskern von Wildenau aufgekauft, für die Orts- und Dorfplatzentwicklung. Ebenfalls sehr wichtig war auch der Bau einer Fuß- und Radwegverbindung von Wildenau und Hinterholz zum Wildenauer Badesee unter der Landesstraße.

Was sind Ihre persönlichen Hauptanliegen für die Marktgemeinde?

Für mich war die Einleitung des Neubaus des Schulzentrums sehr wichtig. Dieses Bauvorhaben wird nun umgesetzt und kostet insgesamt 10,4 Millionen Euro. Das Volksschulgebäude sowie zwei Turnhallen - eine Turnhalle für die Volksschule und eine für die Mittelschule - werden neu errichtet und das Gebäude der Mittelschule wird erweitert. Baustart ist Anfang 2023. Es laufen gerade die Ausschreibungen.

Was gibt es sonst noch Neues in der Marktgemeinde?

Die Gemeinde wirkt gerade bei der möglichen Verwertung des Gasthauses Zwink mit und arbeitet zusammen mit den Eigentümern ein Verwertungskonzept aus. In diesem Gasthaus fand immer das traditionelle Gstanzlsingen statt. Auch der Ausbau des Geburtenwaldes geht weiter. Mittlerweile sind es schon 320 Bäume, die zur Geburt eines Kindes nach dem keltischen Baumhoroskop gepflanzt werden. Dann wurden in der Gemeinde noch 78 „Nachbarschaftsbankerl“ in den verschiedenen Ortschaften und Siedlungen errichtet. Jedes Bankerl wurde persönlich übergeben und es gab viele Treffen, bei denen aktuelle Anliegen besprochen werden konnten. Im September beginnt der Umbau des Sparmarkts. Dieser wird auf einen Eurospar mit einer Fläche von 1.390 Quadratmetern erweitert. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Mai 2023. Die Marktgemeinde Aspach wird zudem noch überregionaler Standort – zwischen Mattighofen, Braunau und Ried – für ein Hubrettungsfahrzeug, also eine Drehleiter. Die Kosten dafür liegen bei 715.000 Euro - dazu gibt es eine großzügige Landesförderung.

Wie sieht es mit der Wohnraumschaffung aus?

Derzeit werden vier Doppelwohnhaushälften der GEWOG in Wildenau gebaut. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2023 geplant. Interessierte können sich bei der Marktgemeinde melden.

Was wollen Sie nach der Corona-Pandemie wieder aufleben lassen?

Natürlich die ganzen Veranstaltungen. Dieses Jahr findet wieder der Georgimarkt in Wildenau statt. Dann gibt es im Sommer ein Eintagesfest vom Kameradschaftsbund und die Landjugend veranstaltet ein Maibaumfest. Im Daringer Kunstmuseum wird am 13. Mai eine neue Ausstellung eröffnet. Nächstes Jahr sind die vier Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde Aspach die Gastgeber des Landesfeuerwehrbewerbs am Gelände des Wildenauer Badesees. Zu diesem Anlass werden zwischen 15.000 und 20.000 Feuerwehrleute erwartet.