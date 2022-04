Heute Nachmittag wurde ein neunjähriger Bub aus dem Bezirk Braunau in Polling von einem Auto erfasst. Der Bub lief plötzlich auf die Straße, die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen.

POLLING. Eine 39-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr heute kurz vor 17 Uhr mit ihrem Pkw in der Gemeinde Polling im Innkreis auf der B 141 in Richtung Altheim. Plötzlich lief ein Neunjähriger auf die Fahrbahn, wurde vom Fahrzeug der 39-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Eine Zeugin verständigte sofort die Rettung. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.