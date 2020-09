Die 80-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Braunau gebracht.



HOCHBURG-ACH. Eine 80-Jährige aus dem Bezirk Braunau kam am 8. September gegen 9 Uhr in Hochburg-Ach mit ihrem Pkw in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Infolgedessen raste sie ungebremst geradewegs in ein Grundstück. Da das Einfahrtstor offen stand, bremste sie erst ein auf dem Grundstück abgestelltes Auto. Gegen dieses prallte ihr Fahrzeug mit voller Wucht und verschob das Auto trotz eingelegten ersten Gangs um rund acht Meter nach vorne.

Dabei wurde der Pkw über ein einbetoniertes massives Stahlrohr geschoben, an dem ein Klettergerüst und ein Kinderreck befestigt waren. Das Rohr samt Betonsockel wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Unbestimmten Grades verletzt wurde die Pensionistin ins Krankenhaus Braunau gebracht.