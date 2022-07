Am Montag den 4. Juli wurde in Lengau eine Stockente aus einer umzäunten Güllegrube gerettet. Ein kleines Team der Pfotenhilfe befreite das Tier mit Hilfe eines provisorischen Keschers.



LENGAU/LOCHEN. Seit drei Wochen saß die Stockente fest. Sie konnte nicht herausfliegen und wollte sich nicht fangen lassen. Bereits am Wochenende probierten Anrainer die Ente zu befreien- jedoch ohne Erfolg. Dem Team der Pfotenhilfe glückte am Montag die Befreiungsaktion.

Kein Frischwasser zur Verfügung



Die gerettete Stockente sei laut der Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler zwar schon relativ groß. Aber noch zu jung, um die erforderlichen Flugfähigkeiten zu haben, um sich aus einer engen Situation selber zu befreien. "Sie wurde zwar in den über drei Wochen von den Anrainern mit Futter versorgt, hatte aber kein Frischwasser zur Verfügung", so Stadler.

"Wenn sie will, kann sie bleiben"



Die Ente hat keine sichtbaren Verletzungen und macht trotz der Umstände einen guten gesundheitlichen Eindruck. Sie wird zur Sicherheit noch tierärztlich untersucht. Danach soll sie an einem der Teiche am Gelände des Tierschutzuhofs Pfotenhilfe aufgezogen werden, bis sie von selbst wegfliegen kann. "Wenn sie will, kann sie natürlich auch bleiben, so wie viele andere wilde geflügelte Gäste, die bei der Fütterung unseres Wassergeflügels mitnaschen", so Stadler.