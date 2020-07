BURGKIRCHEN. Zwei Pkws stießen gestern in Burgkirchen frontal zusammen: Eine 44-Jährige aus dem Bezirk Braunau war mit ihrem Auto am 14. Juli gegen 9.45 Uhr auf der Lachforststraße von Mauerkirchen in Richtung Burgkirchen unterwegs. Zeitgleich war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Autos im Gemeindegebiet von Burgkirchen frontal zusammen. Die beiden Lenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht.