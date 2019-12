Radfahrerin von Traktor erfasst – Frau unbestimmten Grades verletzt

EGGELSBERG. Eine 68-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr heute in der Früh, 23. Dezember 2019 gegen 9:20 Uhr mit ihrem Fahrrad im Gemeindegebiet von Eggelsberg auf der B156 Richtung Moosdorf. Zur selben Zeit war eine 73-Jährige aus dem Bezirk Braunau mit ihrem Traktor auf der L1034 Richtung Eggelsberg unterwegs.

Bei einer Kreuzung kam es zwischen der Traktorlenkerin und der Radfahrerin zu einer Kollision, wobei die 68-Jährige zu Sturz kam. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.