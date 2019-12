Ein 23-jähriger Bosnier und ein 20-jähriger Russe, beide aus dem Bezirk Braunau, gerieten am 23. Dezember 2019 gegen 10.10 Uhr, nachdem sie während der Nachtstunden Alkohol und Kokain konsumiert hatten, aus noch unbekannter Ursache in Streit.

BRAUNAU. Der 23-Jährige ging folglich nach Hause, wo er kurze Zeit später vom Russen aufgesucht wurde. Dieser klopfte gegen die Tür und stürmte, nachdem diese geöffnet wurde, in die Wohnung des Bosniers. Er versuchte sofort mit einem Messer auf den 23-Jährigen einzustechen. Dabei kamen beide zu Sturz. Am Boden liegend versuchte der 20-Jährige neuerlich auf seinen Kontrahenten einzustechen. Mit Hilfe von Angehörigen und weiterer Zeugen gelange es jedoch, den Angriff abzuwehren und den Angreifer aus der Wohnung zu zerren. Er flüchtete.

20-Jähriger wurde festgenommen



Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde gegen den 20-Jährigen eine Festnahmeanordnung erlassen. Er konnte am Abend in der Wohnung eines Freundes festgenommen werden und wird in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Das 23-jährige Opfer erlitt leichte Schnittverletzungen, zwei Helfer wurden ebenfalls leicht verletzt.