Für den Schutz der bedrohten Bekassine und ihrem sumpfigen Habitat reichten sich das Land OÖ, BirdLife Österreich, die Billa-Stiftung "Blühendes Österreich" und LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal am 26. Mai den Spaten, denn das Ibmer Moor bekommt eine ökologische Rundumerneuerung.

EGGELSBERG. Das Ibmer Moor leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in der Region. Nicht nur als CO2-Speicher sondern auch als Brutgebiet und Lebensraum für gefährdete Arten, wie die "Bekassine", für die jetzt ein ganz besonderes Projekt gestartet wird.

30 Hektar Moorwiesen-Lebensräume werden nun in einem gemeinsamen Naturschutzprojekt aufgewertet. Anlass dafür ist der rapide Rückgang der seltenen Vogelart. „Die Bekassine kommt mit nur noch knapp 15 Paaren im Ibmer Moor vor. Eine nachhaltige Gestaltung dieses Gebietes und das Sichern des Lebensraums kann das Überleben dieser hochspezialisierten, stark gefährdeten Art ermöglichen“, so Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich und ehrenamtlicher Vorstand bei Blühendes Österreich.

Klimaschutz-Held Ibmer Moor

Als unterschätzter "Klimaschutz-Held"gilt das Ibmer Moor und als Arche für seltene Tier- und Pflanzenarten im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich und Salzburg. Vor allem für eine hochgradig gefährdete Vogelart stellt der größte Moorkomplex Österreichs einen überlebenswichtigen Lebensraum dar. Als Europaschutzgebiet ist es außerdem das bedeutendste Brutgebiet für Wiesenvögel und überlebenswichtig für bedrohte Vogelarten. „Das Ibmer Moor ist ein Vorzeigeprojekt für eine Moor-Renaturierung und für den Schutz der gefährdeten Bekassine. “, zeigt sich Naturschutzreferent Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner anlässlich des Spatenstichs von der Initiative begeistert.

Es darf wieder gemeckert werden

Ehemals offene und schwer zu bewirtschaftende Moorwiesen sind in den vergangen Jahrzehnten zunehmends verwaldet. Für den Lebensraum der Bekassine ein Verlust, weshalb an 15 Stellen Gehölze entnommen werden mussten. Die renaturierten Moorwiesen werden künftig von Landwirten gepflegt. Für die langfristige Offenhaltung der Landschaft ist das behördliche Gebietsmanagement zuständig. Und dann darf wieder gemeckert werden. So klingt nämlich das bizarre Balzverhalten des Bekassinen-Männchens: Mit abgespreizten Schwanzfedern stürzt es sich dabei tollkühn in die Tiefe.

Moor als CO2-Speicher

Aber eben auch das Moor selbst wird durch die Entfernung des Gehölzes geschützt. „Moore sind unter den Ökosystemen die Weltmeister des Speicherns von Treibhausgasen. Nur drei Prozent der weltweiten Landflächen sind Moore, die jedoch rund 30 Prozent des erdgebundenen Kohlenstoffs bunkern“, so Dagmar Schratter, Vorständin bei Blühendes Österreich. Und dabei gestalteten sich die Erstmaßnahmen zur Entfernung des Gehölzes als sehr schwierig und aufwändig.

Schwieriges Unterfangen

Weil die Moorböden wenig belastbar sind wurden sogar spezielle Amphibienfahrzeuge eingesetzt.

Mit circa 2.000 Hektar besteht das Ibmer Moor aus den Teilen Weidmoos und Bürmoos. Während die Torflager im Bürmoos und Weidmoos fast zur Gänze abgebaut und die Flächen zuletzt renaturiert wurden, findet man im Ibmer Moor zum Teil noch ursprünglichere Torfkörper und verschiedenartige Moortypen.

"Leuchtturmprojekt" für Österreich

„Wenn es uns im Ibmer Moor gemeinsam mit den Grundeigentümern durch die Renaturierung von Moorwiesen und Flachwasserzonen gelingt, diese außergewöhnliche Vogelart zu retten, wäre das ein Meilenstein des heimischen Artenschutzes“, erklärt Hans Uhl, Projektleiter von BirdLife, die Dringlichkeit des Vorhabens. Das Projekt zur Rettung der Bekassine wird über die BILLA-Stifung "Blühendes Österreich" mit 90.000 Euro mitfinanziert. Als "Leutturmprojekt" für die Region und ganz Österreich bezeichnet es Josef Holzleitner, Vertriebsdirektor des Unternehmens.