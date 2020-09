Unsere beiden Lehrlingsredakteurinnen Anna Rafbauer und Evelyn Liebl arbeiten bereits auf Hochtouren an der "LehrlingsRundschau 2020". Die beiden Werkstoffprüftechnikerinnen unterstützen uns heuer bei der Sonderausgabe von Lehrlingen, für Lehrlinge.

BRAUNAU (kat). Im Augusti fiel bereits der Startschuss für die LehrlingsRundschau 2020. In der BezirksRundschau-Ausgabe, die am 24., beziehungsweise am 25. September erscheint, werden überwiegend Artikel zum Thema Lehre erscheinen. Viele davon werden von unseren beiden Lehrlingsredakteurinnen Anna Rafbauer und Evelyn Liebl verfasst.

Unsere Lehrlinge

Die 18-jährige Anna Rafbauer aus Weng ist im zweiten Lehrjahr zur Werkstoffprüftechnikerin bei der Firma Hammerer Aluminium Industries (HAI) in Ranshofen. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Fußball. Auch Evelyn Liebl wird zur Werkstoffprüftechnikerin ausgebildet. Die 16-Jährige Neukirchnerin ist ebenfalls bei der Firma HAI beschäftigt.

Kennenlernen und Themenfindung

Am 12. August schauten die beiden Mädls erstmals zu einer Redaktionssitzung im Büro der BezirksRundschau Braunau vorbei. Gemeinsam mit der Projektverantwortlichen Redakteurin Katharina Bernbacher wurden die zwei mit den Aufgaben von Redakteuren vertraut gemacht. In einem gemütlichen Gespräch lernten sich die drei kennen und suchten schließlich Themen für die LehrlingsRundschau. Anna und Evelyn wurden mit jeweils drei Themen "ausgestattet" und machten sich sofort an die Arbeit.

Worüber unsere beiden fleißigen LehrlingsRedakteurinnen so schreiben, erfahren Sie in unserer Sonderausgabe, der "LehrlingsRundschau 2020", die am 24., beziehungsweise am 25. September erscheint. Ein Video zur Sonderausgabe gibts hier.