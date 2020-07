Ronja, Sultan und Dolly warten auf ein liebevolles, neues Zuhause.



LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die derzeit in der Pfotenhilfe Lochen auf neue Besitzer warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415 079. Weitere Tiere finden sie unter pfotenhilfe.org

Ronja



Die im Frühling 2019 geborene Katze Ronja ist eine äußerst anhängliche und liebenswerte Samtpfote. Leider ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass bei ihr irgendwann die Katzenkrankheit FIP ausbrechen wird, da ihr Titer erhöht ist. Es kann aber auch sein, dass sie gesund bleibt und ein hohes Alter erreicht.

Da sie noch so jung und unsagbar verschmust ist, hoffen die Pfotenhilfe-Tierpfleger sehr, dass auch sie bald in ein liebevolles Zuhause ziehen darf. Für Ronja wird dringend ein Pflegeplatz in Wohnungshaltung, am besten als Einzelprinzessin, gesucht.



Sultan



Im Herzen ist der 2009 geborene Schäferrüde Sultan jung geblieben, nur seine Gelenke erinnern ihn manchmal daran, dass er kein Teenager mehr ist. Sultan hatte es in seinem Leben nicht so leicht, dennoch hat er das Vertrauen und die Liebe zu den Menschen nie verloren. Er liebt es, wenn die Aufmerksamkeit ihm gilt und ist noch unglaublich verspielt. Mit anderen Hunden kommt er super klar.



Dolly



Die 2018 geborene Labrador-Mischlingshündin Dolly ist ein freundliches und unternehmungslustiges Mädchen. Da sie recht territorial ist und keinen Spaß versteht, wenn es um ihr Futter geht, benötigt sie ein ruhiges Umfeld bei liebevollen Hundekennern. Kleinkinder sollten nicht in ihrem Zuhause leben. Mit anderen Hunden kommt sie zurecht.