Nala, Jessy und süsse Kätzchen warten auf ein liebevolles, neues Zuhause



LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die derzeit in der Pfotenhilfe Lochen auf neue Besitzer warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415 079. Weitere Tiere finden sie unter pfotenhilfe.org

Nala

Nala ist eine Berner-Sennenhund-Labrador-Mischlingshündin und wurde im April 2018 geboren. Sie kommt mit allem und jedem zurecht, ist freundlich und überaus aufgeschlossen.



Kätzchen

Etliche Katzenkinder warten in der Pfotenhilfe auf ihr lebenslanges, liebevolles Zuhause. Sie werden nur paarweise oder zu einem gleichaltrigen Spielgefährten vermittelt.



Jessy

Mischlingshündin Jessy wurde im Dezember 2017 geboren. Sie ist anfangs zurückhaltend. Mit anderen Hunden und auch Katzen kommt sie gut klar. Jessy sehnt sich nach einem ruhigen, hundeerfahrenen Zuhause mit viel Einfühlungsvermögen.