Rexi, Akko und Nitro sind auf der Suche nach liebevollen neuen Haltern.



LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die derzeit in der Pfotenhilfe Lochen auf neue Besitzer warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415 079. Weitere Tiere finden sie unter pfotenhilfe.org

Rexi

Der mittelgroße Mischlingsrüde Rexi wurde 2017 geboren. Er ist ein lebenslustiges Kerlchen. Auch mit seinen Artgenossen kommt er gut klar. Sehnsüchtig wartet er auf ein liebevolles Zuhause bei einer unternehmungslustigen Familie.



Akko

Mischlingsrüde Akko wurde 2015 geboren. Mit einer Schusswaffe wurde ihm ins Gesicht geschossen. Nach einer Operation hat sich Akko gut erholt. Trotz allem, was er erleben musste, hat er niemals die Liebe und das Vertrauen zu den Menschen verloren. Er ist überaus anhänglich und freundlich. Auch mit seinen Artgenossen kommt er super klar, nur Katzen und andere Kleintiere sollten sich die Wohnanschrift nicht mit ihm teilen.



Nitro



Noch immer wartet der 2017 geborene, Deutsche Jagdterrier Nitro voller Sehnsucht auf sein Zuhause. Rassetypisch verfügt er über einen Jagdinstinkt, wurde jedoch nie jagdlich geführt und möchte hierfür auch nicht eingesetzt werden. Vielmehr möchte er sein Leben in einer unternehmungslustigen, liebevollen Familie verbringen.