LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die in der Pfotenhilfe Lochen auf neue Halter warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415 079. Weitere Tiere finden sie unter pfotenhilfe.org

Pesca

Die bezaubernde Mischlingshündin Pesca wurde 2021 geboren. Als sie noch klein war, hatte Pesca einen Unfall, weswegen ihr ein Bein fehlt. Doch sie ist deswegen nicht minder bewegungsfreudig. Pesca ist aufgeschlossen, temperamentvoll und hat ein Herz aus Gold. Mit den Artgenossen kommt sie prima zurecht.



Pesca

Tiger

Katze Tiger wartet mit vielen Gefährten in der Pfotenhilfe Lochen auf seine Familie. Er und seine Freunde sind aufgeschlossen und neugierig. Sie wünschen sich ein Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang.

Tiger

Moritz

Der nicht ganz kniehohe Mischlingsrüde Moritz wurde im Jahr 2018 geboren. Er ist anfangs etwas zurückhaltend, das legt sich jedoch, sobald er Vertrauen gefasst hat. Moritz versteht sich mit seinen Artgenossen. Er wartet schon sehr lange in der Pfotenhilfe auf sein Glück.