Milva, Bruno und Fanni warten in der Pfotenhilfe Lochen sehnsüchtig auf ein neues Herrchen oder Frauchen.

LOCHEN AM SEE. Wenn Sie sich für einen der Schützlinge interessieren, die in der Pfotenhilfe in Lochen am See auf neue Halter warten, kontaktieren Sie bitte die Tierpfleger unter Tel. 0664/5415079. Weitere Vierbeiner finden sie unter pfotenhilfe.org.

Fanni

Die mittelgroße Mischlingshündin Fanni wurde 2021 geboren und ist eine freundliche, aufgeweckte Gefährtin. Mit den Artgenossen kommt sie bestens klar. Zu ihrem Glück fehlt ihr aber noch eine Familie. Auf diese wartet sie sehnsüchtig in der Pfotenhilfe Lochen.

Milva

Die kleine Mischlingshündin Milva wurde 2015 geboren. Leider wurde sie in einen Unfall verwickelt, wobei ein Vorderbein so stark verkrüppelt wurde, dass man es nur mehr abnehmen konnte. Sie hat sich nach der Operation prächtig erholt, ist aber anfangs ein wenig zurückhaltend. Mit den Artgenossen kommt sie wunderbar zurecht, Konfrontationen geht sie lieber aus dem Weg.

Bruno

Der anschmiegsame, liebevolle Kater Bruno wurde 2019 geboren und kam mit einer schlimmen Zahnfleischentzündung (FORL) und Schnupfen in die Pfotenhilfe Lochen.

Nachdem ihm die Zähne entfernt wurden, geht es ihm jetzt wieder gut, er ist fast symptomfrei. Da er die Nähe der Menschen so sehr genießt und so gerne schmust, wird es Zeit für ihn, dass er in eine Familie, die ihn lieb hat, kommt.