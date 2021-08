Unwettersommer verursacht in OÖ bislang 250.000 Festmeter Schadholz. Die Aufarbeitungskosten für Sturmschäden werden vom Katastrophenfonds unterstützt.



OÖ, BEZIRK BRAUNAU. Die außergewöhnlichen Gewitterstürme der vergangenen Wochen haben in vielen Waldgebieten Oberösterreichs neben Hagelschäden auch Sturmschäden verursacht. Das Gesamtschadensausmaß beläuft sich bereits auf 250.000 Festmeter. „Die rasche Aufarbeitung der Schäden hat besonders beim Nadelholz oberste Priorität. Ein Lichtblick in dieser Situation ist, dass die Holzindustrie aufgrund der guten Baukonjunktur laufend frisches Holz braucht und die Aufarbeitung von flächigen Sturmschäden durch den Katastrophenfonds unterstützt wird“, erklärt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.



Nach ersten Schätzungen der Bezirksforstinspektionen haben die Gewitterstürme des heurigen Sommers bereits rund 250.000 Festmeter Schadholz verursacht. Diese Menge entspricht rund zehn Prozent des durchschnittlichen jährlichen Holzeinschlages in OÖ.

Beihilfe aus Katastrophenfonds



Schäden durch Sturmereignisse sind lokal begrenzt im ganzen Bundesland aufgetreten. Hauptschadensgebiete sind Teile des Inn- und Mühlviertels wie auch des Alpenvorlandes. Landesrat Max Hiegelsberger verweist für flächige Sturmschäden auf die Beihilfe aus dem Katastrophenfonds: „Die Aufarbeitung von Schadholz nach Katastrophenereignissen bedeutet für die Waldbesitzer nicht nur Einkommensverluste, sondern auch einen massiv erhöhten Arbeitsaufwand. Diese Arbeiten sind auch immer mit einem großen Unfallrisiko verbunden. Es ist ein wichtiges Zeichen der öffentlichen Unterstützung, dass der Katastrophenfonds rasche und unbürokratische Hilfe bei Sturmschäden im Forst ermöglicht.“

Der Antrag auf Beihilfe ist bei der Gemeinde einzubringen, die Begutachtung erfolgt durch den Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft. Der OÖ Landesforstdienst steht den Waldbesitzern beratend zur Seite und bemüht sich um die möglichst lückenlose Information aller Betroffenen.

