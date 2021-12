UPDATE: Aufgrund des medialen Drucks hat sich der flüchtige Lenker, ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, am 19. Dezember 2021 gegen 15:40 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion Aspach gemeldet. Dabei gab er an, er habe nach dem Unfall an der Haustür geklopft, es habe sich aber niemand gemeldet. Anschließend habe er seine Mutter angerufen, um ihn abzuholen. Ein Freund habe dann seinen Wagen abgeschleppt. Alle Beteiligten werden der Bezirkshauptmannschaft Braunau zur Anzeige gebracht.

Ein bislang unbekannter Autolenker war im Zeitraum von 18. Dezember 2021, 22 Uhr, bis 19. Dezember 2021, 6 Uhr, auf der Oberinnviertler Straße, L503, Richtung Höhnhart unterwegs.

MARIA SCHMOLLN. Im Gemeindegebiet von Maria Schmolln kam er rechts von der Fahrbahn ab und fuhr beim Haus Michlbach 10 in den Garten. Dabei rammte der Wagen drei Bäume, eine betonierte Gartensäule, etwa drei Meter Thujenhecke, eine Gartenlaterne und die Überdachung der Hauseingangstür. Der 83-jährige Hausbesitzer hat nach eigenen Angaben nichts von dem Unfall mitbekommen. Als er gegen 6 Uhr das Haus verlassen wollte, habe er die Verwüstungen im Garten gesehen und die Polizei verständigt.

Den Spuren zufolge wurde der Pkw von einem größeren Traktor aus dem Garten gezogen. Am Unfallort konnten einige blaue Karosserieteile vorgefunden werden, welche auf einen blauen Audi A4, Baujahr ab 2004, hinweisen.

Die Polizeiinspektion Aspach bittet unter 059133/4203 um sachdienliche Hinweise.