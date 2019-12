Am 22. November 2019 besuchte ein Verkäufer aus Salzburg im Zuge seiner Tätigkeiten bei einer Firma ein Pensionisten-Ehepaar aus dem Bezirk Braunau/Inn zu Hause.

BEZIRK BRAUNAU. Wie die Polizei schreibt, ging es bei diesem geschäftlichen Besuch vorerst um eine Zufriedenheitsumfrage. Anschließend stellte der Mann Produkte (Kopfkissen usw.) von der Firma vor. Dabei entschlossen sich die Eheleute, zwei dieser Kopfkissen zu kaufen. Die 78-jährige Frau unterschrieb einen Kaufvertrag, bei welchem als Zahlungsart die Option "Zahlschein" angekreuzt wurde.

Der Verkäufer vereinbarte jedoch mit den Pensionisten, dass sie die Ware mit einem Gesamtwert von 399 Euro in bar bezahlen sollen. Da er die Ware an diesem Tag nicht dabei hatte, wurde vereinbart, dass er am 28. November 2019 die Kopfkissen vorbeibringen werde und die Eheleute diese dann bar bezahlen.

Familienangehöriger verständigte die Polizei

Am 27. November 2019 informierte ein Familienangehöriger des Ehepaares die Polizei über den fragwürdigen Kauf mit Barzahlung. Den Eheleuten war die Tatsache verdächtig, dass sie die beiden Produkte in bar zahlen sollten, obwohl laut Kaufvertrag die Bezahlung per Zahlschein erfolgen sollte.

Bei der Beschuldigtenvernehmung gab der Verkäufer an, dass bereits drei weitere Kundschaften, alle im Alter von 60 bis 75 Jahren, die erworbenen Produkte bei ihm bar bezahlt hätten. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 1.000 Euro. Diesen Geldbetrag habe er nicht an die Firma abgeführt, sondern für sich behalten.

Aufgrund der geführten Erhebungen wird davon ausgegangen, dass es noch weitere Geschädigte in Oberösterreich und Salzburg gibt. Diese mögen sich bei der Polizeiinspektion Ach-Hochburg unter der Tel. 059133 4201 melden.