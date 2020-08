Auf der Bundesstraße 12 in Kirchdorf am Inn ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw-Lenker nur mehr tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden konnte. Die Polizeiinspektion in Simbach bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

KIRCHDORF AM INN. Am Nachmittag des 3. August, gegen 15 Uhr, kam es auf der B12 in Kirchdorf am Inn, auf Höhe der Ortschaft Ramerding, zu einem schweren Verkehrsunfall: Der Lenker eines Sattelzuges kam aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Maisfeld. Der 53-jährige Lkw-Lenker konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Zeugen gesucht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle geholt. Eine Ermittlergruppe unter der Leitung der Verkehrspolizei Passau wurde zur weiteren Sachbearbeitung, die zur Klärung des Unfalls führen könnte, eingesetzt. Die Polizei in Simbach bittet Zeugen des Unfallherganges, sich unter 08571/9139-0 zu melden. Hinweise können auch bei jeder weiteren Polizeidienststellen gemeldet werden.

"Insbesondere der Fahrer eines silbernen BMW SUV, möglicherweise der Baureihe X5, der laut vorliegenden Zeugenaussagen zum Unfallzeitpunkt vor Ort war", heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.