Die JVP Bezirk Braunau überbrachte dem Roten Kreuz in Braunau und Mattighofen Weihnachtsgrüße vom Landeshauptmann Thomas Stelzer.

BEZIRK BRAUNAU. Inzwischen ist es eine Tradition, dass Kasernen, Rettungsorganisationen, Krankenhausabteilungen und Seniorenwohnheime zu Weihnachten von JVPlern in ganz Oberösterreich besucht werden. Auch zum kürzlich gefeierten Weihnachtsfest stattete die Junge Volkspartei einen Besuch ab. Diesmal beim Roten Kreuz in Braunau und in Mattighofen. Sie überbrachten weihnachtliche Grüße des Landeshauptmannes Thomas Stelzer.

„Viele Ehrenamtliche – egal ob jung oder alt – stellen sich auch an den Feiertagen und rund um Weihnachten in den Dienst der Gesellschaft. Seit einigen Jahren bedanken wir uns mit einer kleinen Geste für das großartige Engagement, das sie in Oberösterreich an den Tag legen. Ein besonderer Dank gilt jenen, die sogar am Heiligen Abend im Einsatz sein werden“, JVP-Landesobfrau Claudia Plakolm.

Martin Feichtinger, Bezirksobmann der JVP, war mit dabei, um die diensthabenden Zivildiener mit Grüßen zu überraschen.