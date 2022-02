Die Anrainer am Aubauernweg und in der Talstraße in Braunau sind frustriert. Bei einem Lokalaugenschein wurden einige Missstände deutlich.

BRAUNAU (ebba). Zum einen ist der Aubauernweg selbst keine wirkliche Straße mehr, sondern vielmehr ein Fleckerlteppich aus gestopften 25-Zentimeter-Löchern. Reißen diese durch die Kälte wieder auf, ist es gar nicht so einfach ohne Schaden am Auto ans Ziel zu kommen. Gebrochene Federn soll es schon mehrfach gegeben haben. „Meine Tochter fährt nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule, aus Angst auf dieser Straße zu stürzen“, erzählt Manuel Hütter.

Doch es gibt ein noch viel ärgerlicheres Thema, das den Anrainern wortwörtlich schlaflose Nächte bereitet: Der Lärm. Dieser kommt von der nahe gelegenen B 148. „Der Verkehr wird immer mehr und in letzter Zeit ist es mit dem Lärm nahezu extrem geworden“, berichtet Hütter. Auch das Rangieren der Lkw und das damit verbundene Gepiepse am Tankstellenparkplatz macht den Bewohnern zu schaffen.

Eine zusätzliche Belastung ist der Müll, der hauptsächlich durch die Lkw-Fahrer im Bereich der Neuen Grenze am Tankstellenparkplatz entsteht. „Die Lkw-Fahrer werfen Flaschen mit Urin und vieles mehr einfach aus dem Fenster, koten mitunter in jede Ecke“, schildert Hütter die unerträglich gewordenen Zustände. Auch der Abfall aus den zerplatzten Müllsäcken wird vom Wind die Böschung hinunter geblasen. Alles landet dann im Gebüsch, wo es sich verheddert, oder in den Feldern. Der ortsansässige Bauer Max Ober kann ein Lied davon singen: „Plastik und Glasflaschen, alles landet in der Wiese. Besonders das Plastik frisst sich richtig tief hinein. Das bekommt man kaum noch raus.“

Vor kurzem wurden einige fest-verankerte und stabilere Mülleimer am Parkplatz der Tankstelle montiert. „Mehr davon wären auf jeden Fall gut“, meint Hütter. Er betont, dass das Problem nicht bei der Straßenmeisterei liegt. „Nicht lange, nachdem die zum Putzen da war, sieht es auch schon wieder extrem schlimm aus. Und ich verstehe auch, dass man hier keine größeren Container aufstellen kann. Weil die Leute dann ihren ganzen Schrott herbringen würden und der Parkplatz in Nullkommanichts zum Abfallzentrum umfunktioniert würde“, so Hütter.

Wand würde auch Müllproblem lösen



Die einzige und zielführendste Lösung für die Anrainer ist daher eine Lärmschutzwand – denn diese würde nicht nur den Lärm abhalten, sondern auch dafür sorgen, dass der Müll nicht mehr die Böschung hinunter flattert. Die ersehnte Wand soll vom Kreisverkehr Osternberg in Richtung Neue Grenze/Tankstelle führen. Optimalerweise verbunden mit einem Tempolimit von 70 km/h – so der Wunsch der Anwohner.

„In Richtung Braunau ist es eine ideale Rennstrecke, unter anderem für Motorräder. Irgendwann hebt da noch einer ab“, sagt Monika Hintermaier, deren Haus und Garten nur maximal 30 Meter von der B 148 entfernt ist. In der Nacht erzeugen die Scheinwerfer eine wahre Dia-Show in ihrem Wohnzimmer. „Gartenmöbel und Fensterbänke muss ich täglich abwischen, weil durch die Abgabe so viel Schmutz entsteht. Wäsche trocknen im Freien ist nicht empfehlenswert. Im Sommer das Fenster offen lassen – unmöglich!“ Nach dem Abholzen von Totholz entlang der Straßenböschung sei die Situation noch unerträglicher geworden.

Nachbarin Helga Kugler leidet aufgrund des permanenten Lärms längst unter Schlafproblemen. „Vor sechs Wochen war ich deswegen sogar auf Reha“, erzählt sie. Um ihrer Forderung nach einer Lärmschutzwand Nachdruck zu verleihen, haben die Anrainer nun vor, eine Unterschriftenaktion zu starten.

Bei den Verantwortlichen nachgefragt



Im Gemeinderat der Stadt Braunau wurde bereits über Lärmschutzmaßnahmen an der B 148 beraten und beschlossen, damit an das Land OÖ heranzutreten. „Auch unser Ansatz ist, dass an der B 148 eine Lärmschutzwand errichtet werden soll und durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung in den Nachtstunden der Verkehrslärm verringert wird“, informiert Bürgermeister Hannes Waidbacher. Mit den zuständigen Stellen beim Land OÖ werde man als nächstes die Möglichkeiten und den Zeitrahmen abklären. Bei der jüngsten Sanierung der Brücke über den Aubauernweg durch das Land wurden bereits Vorkehrungen getroffen, und auf Initiative und Kosten der Stadt Braunau ein zukünftiger Lärmschutz statisch mitberücksichtigt.

Aus dem Büro des zuständigen Landesrates Günther Steinkellner heißt es: „Hinsichtlich dieser Thematik wurde mit der Gemeinde eine Besprechung und ein Lokalaugenschein vereinbart. Es wird eine generelle Lärmschutzuntersuchung mit Abwägung diverser Maßnahmen durchgeführt werden, um einen optimalen Lärmschutz auszuwählen. Im Bereich der Tankstelle ist beabsichtigt, weitere Mülleimer anzuschaffen, welche seitens der Landesstraßenverwaltung in den nächsten Wochen angekauft und montiert werden.“

Zum Zustand des Aubauernweges hält Bürgermeister Waidbacher fest: „Die Sanierung des Weges ist bereits in Planung und soll 2022/2023 in drei Etappen erfolgen. Heuer wird – nach Fertigstellung der sogenannten Schöpplbrücke – der Zubringer auf der Talstraße saniert. Darauf folgt der Abschnitt bis zum Anwesen „Aubauer“, wo zeitgleich Wasserleitung und Straße erneuert werden. Anschließend wird der Rest des Weges saniert.“

