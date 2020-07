MINING. Zu einem Wohnhausbrand in Mining kam es am 14. Juli gegen 10.21 Uhr. Im Dachgeschoss des Hauses war ein Brand ausgebrochen. Sechs Feuerwehren wurden zum Einsatz gerufen: Die Feuerwehrler der FF Mining arbeiteten gemeinsam mit jenen aus Braunau, St. Peter, aus Altheim, den Kameraden aus Weng und jenen aus Ering, in Deutschland, zusammen. Die FF Mining war von 10.21 Uhr bis 20.15 Uhr im Einsatz.