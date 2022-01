Florian Schneider, Bürgermeister von Burghausen, hat in einem Telefonat Stellung zum Artikel über die Regelung auf der Alten Brücke zwischen Ach und Burghausen genommen.

BURGHAUSEN, ACH. Bezugnehmend auf die Klage des Duttendorfers Hannes Preishubergegen die Verkehrsregelung der Stadt Burghausen auf der Alten Brücke zwischen Ach und Burghausen äußerte sich nun der Bürgermeister der bayerischen Grenznachbarn.



Florian Schneider, der nun seit 2020 das Amt des Bürgermeisters in Burghausen bekleidet ist selbst auf der Burg in Burghausen aufgewachsen, und kennt die Probleme der Altstadt. Dennoch spaltet Einbahnregelung auf der "Alten Brücke" zwischen Ach und Burghausen die Gemüter.

Schilderwald an der Grenzbrücke nach Ach.

Grenzregion eng verknüpft

Hintergrund für den Wunsch Burghausens, die Brücke in eine Einbahn zu verwandeln ist, die Aufenthaltsqualität am Stadtplatz zu verbessern. Die Brücke zwischen Ach und Burghausen ist ein wichtiger Verbindungsweg, der den kulturellen, freundschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch der Grenznachbarn möglich macht. Denn: Wo keine Brücke, da kein Verkehr.



Sonst ist die Altstadt und der Stadtplatz eher zu ruhig.

"Mehr Verkehr heißt nicht mehr Menschen"

"Mehr Verkehr bedeutet nicht mehr Menschen", betont Florian Schneider. Und damit meint Florian Schneider vor allem mehr Spaziergänger, Bummler und Restaurantgäste. Denn Menschen gibt es am Stadtplatz Burghausen genug: Jeweils 500 Schüler des anliegenden Kurfürst-Maximilian-Gymnasiums – oder KUMAX, wie es in der Region genannt wird – und 500 der Maria-Ward-Realschule tummeln sich gemeinsam mit denen der Stethaimer Grundschule Morgens und Mittags am Stadtplatz. Darunter etliche Schüler aus Duttendorf, Wanghausen, Ach und Hochburg. Schulbusse und PKWs von Eltern stehen zu den Stoßzeiten Schlange.

Am Stadtplatz in Burghausen: Mittags treffen Busse, Schulkinder, Radfahrer, Fußgänger, Hunde, Motorradfahrer und Touristen aufeinander.

Während noch vor der Pandemie Touristen und Spazierfahrer auf der Suche nach Parkplätzen oder der Burg über den Burghauser Stadtplatz und in Sackgassen herumirrten, hatten es Anwohner mit Parkplätzen schon immer schwer.

Die "Neue Brücke" zwischen dem Kreisverkehr bei Wanghausen und der Tittmoninger Straße in Burghausen, wird hauptsächlich vom Güterverkehr genutzt. Auch Berufspendler befahren die Brücke stark, da das bayerische Chemie-Dreieck viele Arbeitgeber aus Österreich beschäftigt, und umgekehrt viele Deutsche in den Bezirk Braunau pendeln.

Gerade in der Mittagszeit: Busse, Schulkinder, Autos, Radfahrer, Hunde, Elterntaxis....

Emotionaler Streit um Einbahnregelung

Versteht man die Verbundenheit der Grenznachbarn über die trennende Salzach hinweg,

versteht man auch die hohe emotionale Komponente, die den Streit um eine verbindende Brücke bestimmt. "Gemeinsam statt Einbahn", hieß es bei der Demo der Bürgerinitiative L501 im Oktober 2021, die von Acher Anrainern gegründet wurde.

Dennoch ist unumstößlich, dass der zweispurige Autoverkehr über die "Alte Brücke", die aus einer Zeit vor SUVs stammt, unmöglich aufrechterhalten werden kann. Alternativen zur Einbahnregelung auf der Brücke gab es kaum, denn die räumlichen Bedingungen im engen Salzachtal bieten zu wenig Spielraum. Noch im ersten Quartal des Jahres 2022 soll eine endgültiger Beschluss im Stadtrat Burghausen zum Verkehr auf der Alten Brücke gefällt werden, so Florian Schneider.

Vor der derzeitigen Einbahnregelung seien Anfragen an das Bundes- sowie Bayerische Innenministerium, die Polizeipräsidium Oberbayern und viele mehr gestellt worden, und laut Florian Schneider habe es nirgends Einwände gegen die Regelung gegeben.

Salzländensanierung ab März

Weil nun zwischen März und Oktober die Salzlände der Stadt Burghausen (Uferstraße) saniert werden muss, stehen weitere Einbahnregelungen an, und Umwege der Pendler oder Anwohner sind die Folge. Aus diesem Grund klagte Hannes Preishuber, der selbst in Duttendorf wohnt aber in Burghausen arbeitet. Doch nicht nur er ist betroffen, sondern auch viele Eltern, die ihre Kinder vom Bezirk Braunau aus nach Burghausen in die Schule bringen.

Von der Salzlände aus geht es über eine Nadelöhrkurve zum Stadtplatz Burghausen.

"Während der Bauphase wird eine zweispurige Fahrt durch die Salzlände Burghausen nicht möglich sein", so der Bürgermeister von Burghausen. Der Umgehungsberg wird eine große Rolle für den Ausweichverkehr spielen. Dort wurde kürzlich eine Geschwindigkeitsreduktion auf 50 KMH festgelegt.

Auf der Salzlände ist nur zu Stoßzeiten richtig was los.

Umwege für Pendler

Fährt man von Ach zum Stadtplatz Burghausen macht das 350 Meter aus und benötigt eine Minute Fahrzeit.

Will man aber zurück, dann macht das wegen der Einbahnregelung inzwischen 3,3 Kilometer, bei sieben Minuten Fahrzeit.

Noch weiter wird der Umweg ab März, wenn die Salzlände gesperrt ist. Dann fährt man vom Stadtplatz Burghausen nach Ach ganze 5,2 Kilometer und benötigt dafür 8 Minuten Fahrzeit laut Google Maps:

Gerade in Zeiten der "Grünen Mobilitätskonzepte" und des Klimawandels etwas, dessen Sinn kaum vermittelbar ist.

Gestaltung der Altstadt

Gerade mit diesem Grund ruft die Stadt Burghausen Bürger auf, sich an der Gestaltung mitzubeiligen. „Es geht darum, individuelle Lösungen zu finden, die für Burghausen Sinn machen“, sagt Bürgermeister Florian Schneider.

Am Ende des Stadtplatzes von Burghausen führt eine Kurve zur Salzlände. Diese wird ab März 2022 gesperrt sein.

Gefragt sind auch neue Ansätze bei der Verkehrsführung zu erdenken. Also bewährtes auch in Frage zu stellen. So heißt es auf der Homepage der Stadt Burghausen.



„Der Lenkungskreis ist ein Baustein des Mobilitätskonzeptes, das am Ende für die ganze Stadt weniger Autoverkehr vorsieht und gleichzeitig den Ausbau des ÖPNV sowie des Radwegenetzes. Ich möchte, dass wir auch die Verkehrsführung zu Erreichung dieser Ziele neu denken."

Bürgermeister Florian Schneider

Schilder über Schilder: Die Grenzbrücke von Burghausen nach Ach.

