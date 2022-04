Ab Herbst 2022 wird der Waldkindergarten in Überackern um eine zweite Gruppe erweitert. Insgesamt können ab September 32 Kinder betreut werden.

ÜBERACKERN. Unter der Leitung von Katharina Sommerauer besuchen derzeit 23 Kinder aus fünf verschiedenen Gemeinden den Waldkindergarten. Sie halten sich in dieser Kinderbetreuungseinrichtung ganzjährig im Freien auf. "Schon in den letzten Jahren gab es immer viel mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze in der Kindergruppe, die derzeit eingruppig geführt wird", informiert Bürgermeister Michael Huber.

Zurück zur Natur



Das Konzept Waldkindergarten wird in Überackern seit mittlerweile 14 Jahren angeboten. Die Kinder und das Betreuerteam halten sich täglich rund fünf Stunden im Freien auf. "Dadurch wird das Immunsystem gestärkt und die Motorik verbessert. Auch die Sozialkompetenz der Kinder wird durch den Umgang miteinander, das Zusammenhalten und den Kontakt mit den verschiedensten Tieren im Wald gestärkt. Das belegen diverse Studien wird durch die Leiterin bestätigt", so Huber. Gespielt wird mit allem, was der Wald hergibt. In der Waldkindergruppe finden Kinder zum Ursprung und zur Natur zurück und erleben die jahreszeitlichen Veränderungen mit allen Sinnen hautnah mit. „Wir wissen, dass wir hier etwas ganz Besonderes anbieten können. Der Gemeinderat und ich stehen zu einhundert Prozent hinter dem Waldkindergarten, das hat der einstimmige Beschluss für die Erweiterung gezeigt. Mein Dank gilt auch Katharina Sommerauer und ihrem Team, die das Konzept nicht nur umsetzen, sondern auch täglich leben“, betont Michael Huber. Er ist stolz, ab Herbst noch mehr Kindern diese Möglichkeit anbieten zu können.

Pädagogin gesucht



Aufgrund der hohen Nachfrage sind die zusätzlichen Plätze bereits alle vergeben. Die Gemeinde ist für diese zweite Gruppe noch auf der Suche nach einer Leitung. Informationen zur Stellenausschreibung eines gruppenführenden Kindergartenpädagogens steht online auf der Gemeindehomepage ueberackern.at