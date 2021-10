St. Pantaleon hat gewählt: Bürgermeister David Valentin von der ÖVP bleibt im Amt. Das hat die Stichwahl ergeben. Er kam auf 55,86% der Stimmen. Johann Eberherr von der (OGL) erreichte 44,14%. 

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 St. Pantaleon

801 Pontigoner sprachen Bürgermeister David Valentin am 10. Oktober ihre Zustimmung aus und wählten den ÖVP-Kandidaten erneut ins Bürgermeisteramt. Valentin erreichte 55,86% der Stimmen. Konkurrent Johann Eberherr von der Offenen Gemeinde Liste kam auf 44,14%.

David Valentin begeht nun seine dritte Amtsoperiode und freut sich über das gute Ergebnis: "Die Wahl ist klar für mich ausgegangen und wir haben ein Mandat im Gemeinderat dazugewonnen. Ein guter Erfolg also", so Valentin in einem ersten Statement.

Ausgangslage in der Gemeinde St. Pantaleon

Bürgermeister David Valentin erreichte im ersten Wahlgang am 26. September 49,82 % der Stimmen. Auf 23,62 % kam Johann Eberherr. An Karin Jaidl von der SPÖ gingen 20,97 % der Wählerstimmen. Horst Renzl von der FPÖ erreichte 5,60 %.

Die Ergebnisse der Stichwahlen in allen Gemeinden in Oberösterreich