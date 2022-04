7 Medaillen für die 7 Voltimädchen des VV Braunau-Ranshofen beim Wintertrophy-Finale in Altheim

Eine gute Figur machten die Mädchen vom Voltigierverein Braunau-Ranshofen beim Finale der Winter-Hallentrophy in Altheim am 2. April. Die sieben Teilnehmerinnen erkämpften sich insgesamt 7 Stockerlplätze. Verdient ging der Gesamtsieg der diesjährigen Trophy im Nachwuchs Pas de deux an Leni Gattermaier mit ihrer Partnerin Hannah Blum, in der Tageswertung belegten die Beiden den tollen 2. Platz. Ihre Teamkolleginnen Pia Mraz und Paulina Wimmer zeigten ebenfalls eine tolle Performance und wurden dafür mit Platz fünf belohnt.

Die Silbermedaille in der Gesamtwertung durfte Kim Kobler entgegen nehmen, die abermals mit Manuel Grüll vom befreundeten Verein VRC Region Ried an den Start ging.

Auch in den Einzelbewerben der Nachwuchsstarter regnete es Podestplätze. Silber ging an Paulina Wimmer, Pia Mraz und Alyssa Berger, Bronze an Hannah Blum dicht gefolgt von Leni Gattermaier auf Platz 4 und Selina Grabner auf Platz 5 in den Jahrgängen 2013 sowie 2010 und älter.

Kim Kobler bewies ein weiteres Mal ihre Stärke, konnte ihre Top Leistung auch im Einzel A Bewerb abrufen, das sich bedauerlicherweise leider nicht im Ergebnis wiederspiegelte.