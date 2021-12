99 Km und 18 Teilnehmer beim Weihnachtsmützenlauf

Um den Trainingsbetrieb während des Lockdowns in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, organisierte die LG Bora (TSV Mattighofen) einen Weihnachtsmützenlauf.

Eine Weihnachtsmütze und eine Trinkflasche, in der sich der Laufplan und die Aufzeichnungen über die gelaufenen Kilometer befand, wurde von Teilnehmer zu Teilnehmer weitergegeben. Am Ende hat sich die Gruppe zwischen Schalchen und Munderfing knapp 100 Kilometer erlaufen.

Gestartet wurde die Aktion am 28. November. 2 Tage vor Weihnachten trudelte die Flasche bei der Initiatorin und Leiterin der Jugendlaufgruppe Susanne Bruckbauer wieder ein.