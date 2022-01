Es war sicherlich, natürlich Corona bedingt eIne sehr anstrengende Saison für die Gewichtheber/innen des Bezirks Braunau. nur die Bundesliga startete im Frühjahr. Die Regionalliga und Oberliga im Juli und die Nationalliga gar erst im September. Keine einzige Einzelmeisterschaft wurde im Frühjahr ausgetragen. Trotzdem konnten Union Lochen, ATSV Ranshofen und AK Weng/CrossFit 96 bei den Österreichischen Meisterschaften aller Altersklassen insgesamt 30 Medaillen abräumen.

International:

Die 17-jährige SSM Schülerin Lena Raidel (Union Lochen) aus Straßwalchen kam bei der U17 Europameisterschaft in Ciechanov in Polen in der Klasse bis 64 kg auf Rang sechs. Beim EU-Cup in Malta kam Raidel auf Platz fünf. Johann Anglberger (Union Lochen) sicherte sich bei der Online Masters Weltmeisterschaft im Mai sowie bei der Masters Europameisterschaft im Oktober in Alkmaar den ersten Platz.

Christiane Schröcker (Union Lochen) gewann beim Online Women Grand Prix mit über 110 Teilnehmerinnen aus 24 Nationen den Titel in der Masterklasse. In der Mannschaftswertung kam das Team der Union Lochen mit Christiane Schröcker, Lena Raidel, Marie-Sophie Holzinger und Petra Schmutzer sogar auf Rang drei.

16 Medaillen bei den Staats Einzelmeisterschaften der Allgemeinen Klasse:

Bei den Staats Einzelmeisterschaften der Frauen am 3. Juli in Öblarn sowie bei den Männern am 20./21. August in Dornbirn konnten Braunauer Asse insgesamt 16 Medaillen erreichen, darunter zweimal Gold durch Christiane Schröcker (Union Lochen, Kat. 59 kg im Stoßen) und Patrick Dürnberger (ATSV Ranshofen, Kat. 102 kg im Stoßen). Silber erreichten: Petra Schmutzer (Lochen, Kat. 55 kg im Reißen/Stoßen und Zweikampf), Christiane Schröcker (Lochen, Kat. 59 kg im Reißen und Zweikampf), Sophie Picker (Lochen, kat. 76 kg im Reißen, Stoßen und Zweikampf), Phillip Boresch (Ranshofen, Kat. 89 kg im Reißen), Patrick Dürnberger (Ranshofen, Kat. 102 kg im Reißen und Zweikampf). Bronze Medaillen erkämpften Claudia Krepper (Ranshofen, Kat. 59 kg im Stoßen) sowie Ciprian Diana (Ranshofen, Kat. 102 kg im Stoßen und Zweikampf).

Österreichischen Meisterschaften:

Sechsmal Gold für die Mastersheber/innen Claudi Krepper, Johanna Bruckbauer, Manfred Messner, Ciprian Diana (alle ATSV Ranshofen), Johann Schöberl (AK Weng/CrossFit96) und Johann Anglberger (Union Lochen) bei Österreichischen Meisterschaften der Masters in Dornbirn.

Bei den Österreichischen Schülermeisterschaften in Ranshofen konnte die Union Lochen eine Silbermedaille durch Patrick Maderegger (Gewichtheben) sowie dreimal Bronze durch Juliane Maderegger (Gewichtheben und Mehrkampf) sowie Florian Leikermoser (Mehrkampf) erreichen.

Die Österreichischen Jugendmeisterschaften die in Öblarn ausgetragen wurden konnte die Union Lochen mit drei Goldmedaillen durch Helena Maderegger (U15), Sophie Picker (U17) und Sarah Grubinger (U20) erzielen. Weiters gab es eine Silbermedaille durch Anna Maria Voggenberger ebenfalls union Lochen.

Landesmeisterschaften:

Bei den OÖ-Landeseinzelmeisterschaften am 2. Oktober in Lichen konnte der Bezirk Braunau für eine großartige Medaillenausbeute sorgen. Landesmeister wurden in der Allgemeinen Klasse Petra Schmutzer, Linda Weyand, Lena Raidel, Marie Sophie Holzinger, Florian Reisecker (alle Union Lochen) sowie Jürgen Grubmüller und Patrick Dürnberger (beide ATSV Ranshofen).

In den Masters Klassen gab es durch Claudia Krepper, Johanna Bruckbauer, Ciprian Diana, Jürgen Grubmüller, Manfred Messner (alle ATSV Ranshofen) sowie Johann Schöberl (AK Weng/CrossFit96) insgesamt sechs Titel für den Bezirk Braunau. Im Nachwuchsbereich gingen insgesamt sechs weitere Titel an den USV Lochen durch Patrick Maderegger (U9), Barbara Voggenberger (U11), Jonas Leikermoser (U11), Juliane Maderegger (U13), Lena Raidel (U17) und Jakob Weber (U23).

Mannschaftsmeisterschaft:

Die WKG Ranshofen/Vöcklabruck startete 2021 in der Bundesliga, zwei knappe 1:0 Niederlagen gegen die WKG Bad Häring/Rum und der WKG Bruck/Barbell Tribe in Runde eins und zwei zu Beginn der Saison sowie der verletzungsbedingte Ausfall einiger Stammheber zollten Dribut. Am Ende war es der fünfte Platz in der Bundesliga.

Die Nationalliga Saison begann für die Union Lochen mit einer 2:1 Niederlage gegen den SC Harland, aber die Innviertler kämpften sich zurück mit Siegen gegen den SK VÖEST Linz und dem AKH Vösendorf sicherten sich die lochner das Heimfinale 2021. Dabei sicherten sie sich in einem sehr spannenden Finale den Titel..In der Regionalliga sicherte sich die zweite Mannschaft der WKG Ranshofen/Vöcklabruck den Titel. Auch die Union Lochen II holte sich den Meistertitel in der Oberliga.

Am 20. November sollte eigentlich das Finale der OÖ Landesliga stattfinden, es wurde aber wegen des Lockdowns auf den 22. Jänner 2022 verschoben.

Rekorde:

Lena Raidel (Union Lochen, Kat. 64 kg) konnte 2021 Österreichische Rekorde in der U17 - U20 - U23 mit 75 kg im Reißen, 89 kg im Stoßen sowie 159 kg im Zweikampf für sich buchen. Christiane Schröcker (Union Lochen, Kat. 59 kg) schaffte mit 91 kg im stoßen sowie 161 kg im Zweikampf zwei OÖ Landesrekorde der Allgemeinen Klasse.

Österreichische Masters Rekorde gab es durch Johanna bruckbauer (ATSV Ranshofen, Kat. 55 kg - AK II), Christiane Schröcker(Union Lochen, Kat. 59 kg - AK II) und Johann Anglberger (Union Lochen, Kat. 73 kg - AK VIII).

Oberösterreichische Masters Rekorde konnten Johanna Bruckbauer, Claudi Krepper, Jürgen Grubmüller, Robert Friedel, Ciprian Diana (alle Ranshofen), Christiane Schröcker, Johann Anglberger (beide Union Lochen) sowie Johann Schöberl (AK Weng/CrossFit96) für sich buchen.

Vorschau:

Für die Mannschaftsmeisterschaften in der Bundesliga - Nationalliga und Regionalliga bildeten die Vereins Union Lochen und der ATSV Ranshofen einen Wettkampfgemeinschaft unter dem klingenden Namen WKG Innviertel Lochen/Ranshofen.

Für die Bundesliga konnte keine geringe als Österreichs Olympia Teilnehmerin und 30-fache Medaillengewinnerin bei Welt.- und Europameisterschaften die 21-jährige Sarah Fischer (AC Union Krems) verpflichtet werden. Sie unterschrieb bei der Union Lochen einen Mannschafts Leihvertrag. Weiters NEU bei der Union Lochen ist Christian Landlinger, er kommt vom AK Weng/CrossFit 96 fix nach Lochen. Beim ATSV Ranshofen verlängerte der 3. der Staatsmeisterschaften 2021 Maximilian Moldaschl seinen Mannschafts Leihvertrag. Dazu kommen per Mannschafts Leihvertrag von der AK Nord Wien, Vize Staatsmeister 2021 in der Klasse bis 96 kg Jakob Maislinger und der dritte der Staatsmeisterschaft 2021 Matthias Perik.

Damit hat man stark aufgerüstet. Natürlich ist vom Titel in der Bundesliga noch keine Rede, aber die Vereinsbosse Rudolf Kobler und Alois Sauerlachner wollen mit dem verfügbaren Kader die zwei großen Vereine in Österreich SK VÖEST Linz und AKH Vösendorf das Leben so schwer wie möglich machen.

Kader Bundesliga:

Sarah Fischer, Christiane Schröcker, Florian Reisecker, Jakob Weber, Lena Raidel, Marie-Sophie Holzinger (alle Union Lochen), Patrick Dürnberger, Phillip Boresch, Jakob Maislinger, Stefan Spindler, Matthias Perik (alle Ranshofen)