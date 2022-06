Am Sonntag, 19. Juni 2022 wurde die FF Mauerkirchen um 16:53 Uhr mit dem Teleskoplader zu einem eher ungewöhnlichen Bergungseinsatz gerufen. Der Pflichtbereichskommandant ABI Hermann Feichtenschlager von der FF Pfendhub bat um Unterstützung am Modellflugplatz im, Ortsteil Lindlau (Gemeinde Treubach). Beim Landeanflug eines Modellflugzeuges gab es Turbulenzen, wodurch das Fluggerät schließlich in einem Baumgipfel in knapp 20 Metern Höhe zum „Erliegen“ kam und abzustürzen drohte. Der Teleskoplader, ausgestattet mit Arbeitskorb rückte gemeinsam mit dem MTF und der entsprechenden Mannschaft zum Einsatzort aus. Nach kurzer Lagebeurteilung vor Ort konnte man schließlich das „abgestürzte“ Modellflugzeug unter Zuhilfenahme des voll ausgefahrenen Teleskoplader-Armes innerhalb weniger Minuten unversehrt aus dem Baumgipfel bergen und am sicheren Boden wieder seinem Besitzer übergeben. Sechs Mitglieder waren über eine Stunde im Bergungseinsatz.