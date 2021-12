Wie schon seit über 10 Jahren gedenkt die Goldhauben u.Kopftuchgruppe Mattighofen ihrer verstorbenen Mitglieder durch persönlichen Gräberbesuch!

Normal am Nachmittag des Hl. Abends, diesmal schon nach der Adventandacht am 18.Dezember, geht Obfrau Maria Schiemer mit einigen ihrer Frauen, die gerne mitkommen, mit zwei Körben voll Grabkerzen zu den ca 25 Gräbern der ehemaligen Mitglieder.

Eine Liste in der Hand,- daß keine vergessen wird-, gehen wir von Grab zu Grab und gedenken kurz. Zur Adventandacht waren auch Ehrenbez.Obf Konsulentin Friederike Knechtl und Bezirksobfrau Brigitte Wimmer gerne gekommen.

Die Angehörigen schätzen diesen Dienst sehr und bedanken sich dafür.

Auch das ist eine Aufgabe eines Vereines, die Verstorbenen nicht zu vergessen !