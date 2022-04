Zwei Schüler der HTL Braunau nahmen Ende März an den Entrepreneurship-Landesmeisterschaften im Bewerb Entrepreneurship/Business Development Team Challenge in Wien teil. Belohnt wurden sie dabei mit dem oö. Landesmeistertitel und der Möglichkeit zur Teilnahme an den Staatsmeisterschaften Entrepreneur im Herbst 2022.

Lukas Dragoste und Christian Eberherr (beide 5CHELS, Abteilung Elektronik und Technische Informatik mit schulautonomem Schwerpunkt Bionik) fuhren Ende März zur BHAK 13 in Wien, um dort an der Landesausscheidung Entrepreneurship teilzunehmen. Begleitet und betreut wurden sie dabei von Franz Vilsecker. Während des Wettbewerbs mussten die Teilnehmer*innen unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. Lukas und Christian bekamen die Aufgabe am 3. Ziel der sogenannten SDGs, den sustainable developement goals (nachhaltige Entwicklungsziele, die von der UN vorgegeben wurden), zu arbeiten. Dieses dreht sich um Gesundheit und Wohlbefinden, wobei die Aufgabenstellung explizit eine Entwicklung einforderte, die Jung und Alt verbindet und fördert. Es musste ein komplettes Geschäftskonzept erarbeitet werden, das im Anschluss in einem Pitch vor einer Jury präsentiert wurde. Dafür standen lediglich 90 Minuten Ausarbeitungszeit zur Verfügung. Zusätzlich mussten noch ein Fragebogen zum Konzept und eine mögliche Idee für eine Internationalisierung des Unternehmens entworfen werden.

Die Idee der beiden Maturanten war es, eine App zu entwickeln, die Menschen mit mentalen Problemen mit anderen verbindet, die sich ihrer annehmen wollen. So könnten bereits bestehende, niederschwellige Angebote noch niederschwelliger und weniger stigmatisierend eingesetzt werden. Die Idee und die Ausarbeitungen waren bei den Juror*innen durchaus beliebt, und deshalb wurden die beiden Schüler mit der höchsten Gesamtpunktzahl bewertet. Dies ermächtigt im Herbst 2022 zur Teilnahme an der Staatsmeisterschaft Entrepreneurship.

„Ich freue mich sehr, dass Christian und Lukas so gut abgeschnitten haben. Sie haben unter enormem Zeitdruck ein wirklich sehenswertes Konzept samt Weiterentwicklung erarbeitet und das komplett in englischer Sprache. Sie haben verdient gewonnen und wir freuen uns schon auf die Staatsmeisterschaft“, so ein sichtlich stolzer Franz Vilsecker.