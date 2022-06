Der Re-Start am Wochenende des 17./18. Juni des Internationalen Juniors Battle - nachdem es zwei Jahre wegen der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden konnte - war ein voller Erfolg. Die Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen am See erlebte wieder ein Internationales Turnier mit sehr guten Leistungen der Teilnehmer/innen. Unter den zahlreichen Zuschauern der Hausherr und Bürgermeister von Lochen, Alfred Scherr, Bürgermeisterin von Straßwalchen Tanja Kreer, OÖGV Präsident Gottfried Langthaler sowie die zwei Olympia Teilnehmer Markus Glück (BOB) und Sargis Martirosjan (Gewichtheben).

Die Mannschaftswertung gewann der LV Thüringen der 28 Athleten/innen an den Start brachte mit 357 Punkten vor Wales mit 153 Punkten und auf Platz drei die Union Lochen mit 118 Punkten.

Die Punktebesten kamen jedoch aus Oberösterreich, bei den Girls setzte sich Lena Raidel (Union Lochen) mit 215,61 Punkte vor der Waliserin Molly Greenwood mit 208,21 Punkte und Dany Haupt (GER) mit 178,45 klar durch.

Die Entscheidung bei den Boys war etwas knapper, hier siegte Hmayak Misakyan (VÖEST) mit 349,24 Punkte, vor Andre Langkabel (Thüringen) mit 345,08 Punkte und Harry Nelms (Wales) mit 339,45 Punkten durch.

In den Einzelwertungen der jeweiligen Altersklassen konnten fünf Medaillen erreicht werden. 3. Doris Schober (Lochen) in der U11, 2. Juliane Maderegger (Lochen) U13, 1. Lena Raidel (Lochen) U20, 2. Jessica Stauceanu (Lochen) U20 und Hmayak Misakyan (VÖEST) U20.

Resultate mit den Erstplatzierten und der OÖ Teilnehmer/innen

U11 Girls:

1. Marlene Waldmüller (Langenlebarn, AUT) 38,10 kg Körpergewicht – 49 kg Zweikampf (22 kg Reißen – 27 kg Stoßen) = 94,97 Punkte

3. Doris Schober (Lochen, AUT) 43,60 kg – 37 kg kg (17 kg – 20 kg) = 63,49 Punkte

U11 Boys:

1. Johannes Kluge (Thüringen, GER) 51,15 kg – 69 kg (29 kg – 40 kg) = 113,26 Punkte

U13 Boys – Gruppe Leicht:

1. Ive Bräuning (Thüringen, GER) 46,85 kg – 120 kg (52 kg – 68 kg) = 211,92 Punkte

5. Jonas Leikermoser (Lochen, AUT) 32,50 – 39 kg (19 kg – 20 kg) = 98,73 Punkte

7. Felix Schober (Lochen, AUT) 42 kg – 35 kg (15 kg – 20 kg) = 68,25 Punkte

U13 Boys – Gruppe Schwer:

1. Melvin Mühlbach (Thüringen, GER) 56,20 kg -114 kg (48 kg – 66 kg) = 174,11 Punkte

6. Maximilian Denk (Lochen, AUT) 78,15 kg – 44 kg (20 kg – 24 kg) = 54,47 Punkte

U13 Girls:

1. Nele Heizmann (Thüringen, GER) 57,50 kg – 92 kg (42 kg – 50 kg) = 127,81 Punkte

2. Juliane Maderegger (Lochen, AUT) 37,00 kg – 62 kg (27 kg – 35 kg) = 123,59 Punkte

6. Barbara Voggenberger (Lochen, AUT) 55,85 kg – 45 kg (20 kg – 25 kg) = 63,88 Punkte

U15 Girls:

1. Grace Morris (Wales, WAL) 93,15 kg – 138 kg (58 kg – 80 kg) = 150,25 Punkte

4. Helena Maderegger (Lochen, AUT) 57,55 kg – 90 kg (40 kg – 50 kg) = 124,88 Punkte

9. Anna Denk (Lochen, AUT)69,10 kg – 50 kg (20 kg – 30 kg) = 62,13 Punkte

U17 Girls:

1. Sophia Stieg (Öblarn, AUT) 59,45 kg – 128 kg (58 kg – 70 kg) = 173,88 Punkte

U20 Girls:

1. Lena Raidel (Lochen, AUT) 64,55 kg – 167 kg (76 kg – 91 kg) = 215,61 Punkte

2. Jessica Stauceanu (Lochen, AUT) 66,00 kg – 123 kg (55 kg – 68 kg) = 156,84 Punkte

U23 Girls:

1. Molly Greenwood (Wales, WAL) 66,45 kg – 164 kg (73 kg – 91 kg) = 208,21 Punkte

U-15 Boys:

1. Marc Pfeiffer (Thüringen, GER) 65,80 kg – 190 kg (84 kg – 106 kg) = 260,68 Punkte

U17 Boys – Gruppe Leicht:

1. Daniel Davies (Wales, WAL) 70,10 kg – 213 kg (92 kg – 121 kg) = 280,44 Punkte

U17 Boys – Gruppe Schwer:

1. Alexandros Chrysochoidi (Sachsen Anhalt, GER) 134,10 kg – 313 kg (133 kg – 180 kg)= 320,48 Punkte

U20 Boys:

1. Hmayak Misakyan (SK VÖEST, AUT) 77,10 kg – 280 kg (125 kg – 155 kg) = 349,24 Punkte

7. Martin Aigelsreiter (ESV Wels, AUT) 60,00 kg – 153 kg (65 kg – 88 kg) = 222,89 Punkte

U23 Boys – Gruppe Leicht:

1. Zyad Haddad (Team Suiss, SUI) 76,00 kg – 244 kg (116 kg -128 kg) = 306,71 Punkte

U23 Boys – Gruppe Schwer:

1. Andre Langkabel (Thüringen, GER) – 94,90 kg – 305 kg (140 kg – 165 kg) = 345,08 Punkte

2. Harry Nelms (Team Wales, WAL) – 94,10 kg -299 kg (131 kg- 168 kg) = 339,45 Punkte