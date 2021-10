MOOSDORF. Am Nationalfeiertag lädt der Moosdorfer Friedensdialog auch heuer wieder zur traditionellen Friedenswanderung ein. Die gemütliche Wanderung führt in diesem Jahr in den Süden der Friedensgemeinde. Über Mühlbach und Elling geht es nach Stockham und von dort über Furkern zurück nach Moosdorf. Im Gasthaus zur Post besteht danach Gelegenheit zur gemütlichen Einkehr.



Treffpunkt ist am Dienstag, 26. Oktober um 13:00 Uhr beim Friedensdenkmal vor der Moosdorfer Pfarrkirche. Gäste und Freunde aus anderen Gemeinden sind selbstverständlich herzlich willkommen. Die Moosdorfer Friedenswanderung bietet eine ideale Gelegenheit, gemeinsam die herbstliche Natur zu durchwandern. Platz für ausreichend Abstand ist dabei gegeben, für die Einkehr danach gilt allerdings die 3G-Regel.