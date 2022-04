Neukirchen. Mit Feuereifer wird bereits seit längerer Zeit an der MS Neukirchen am neuesten musikalischen Schulprojekt geprobt und gefeilt. Am letzten Aprilwochenende wird das Märchen „Der Zauberer von Oz“ als Musical-Version im Gemeindesaal zu sehen sein.

Ein Sturm trägt die kleine Dorothy in das magische Land Oz. Verzweifelt macht sie sich auf den Weg, um dort den großen Zauberer zu finden. Nur er kann die Rückkehr nach Hause ermöglichen. Wie sie auf dem Weg dorthin nicht nur Freunde sondern auch Mut findet, erzählen mit viel Witz und Engagement die Schülerinnen und Schüler der MS Neukirchen in dem Musical (für die Bühne bearbeitet von Frank Thannhäuser, Musik von Andrea Simmendinger) „Der Zauberer von Oz“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch des Schriftstellers Lyman Frank Baum. Musikalisch unterstützt werden die jungen Darstellerinnen und Darsteller von Instrumentalisten (Leitung Dir. Manuel Kronberger) und dem Schulchor der MS (Leitung Erika Hochradl). Die Inszenierung im Gemeindesaal übernimmt wieder Monika Wengler.

Wer sich noch eine Eintrittskarte (€ 5,-) sichern möchte, kann dies ab dem 18. 4. 2022 telefonisch erledigen (0676 5248 164 jeweils 17-19 h).

Die Spieltermine:

Freitag 29. 4. 2022 um 19 h

Samstag 30. 4. 2022 um 19 h

Sonntag 1. 5. 2022 um 14 h