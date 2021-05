UVRV Braunau mehrfach qualifiziert

Heiß ersehnt und noch dazu höchst erfolgreich – so verlief das erste Turnier seit langem für die Starterinnen des Union Voltigier- und Reitvereins Braunau. Trotz strenger Auflagen herrschte gute Stimmung auf der wunderschönen Anlage des Pferdezentrums Stadl Paura, wo sich am Pfingstwochenende nicht nur die Voltigier-Elite der Sichtung für die diesjährigen Voltigier-Weltmeisterschaften stellte. Auch die Einzelvoltigierer der A und L Klassen bekamen die Möglichkeit, sich in einem riesigen Starterfeld von mehr als 200 Voltigierern in mehreren Abteilungen zu messen.

Der UVRV Braunau war in allen Einzelklassen vertreten und die Ergebnisse konnten sich wirklich sehen lassen: im Einzel A siegte die zehnjährige Guschel Denise mit einer präzise ausgeführten Kür. Im Einzel L erkämpften sich Junkers Karolina und Kettler Sophia jeweils einen zweiten Platz in den altersmäßig getrennten Abteilungen. Auch die weiteren Ergebnisse waren sehr erfreulich: Klasse A/7 Abteilungen: 4. Pfoser Magdalena, 5. Aigner Katharina, 9. Högl Viktoria, 11. Walluschnig Lara, 13. Mörtl Valentina, 14. Roitner Lena, 16. Pfoser Julia, 20. Blantz Leonie. Klasse L/3 Abteilungen: 6. Priewasser Lea, 10. Lechthaler Leonie, 11. Baischer Jakob, 23. Haider Janina.

In der Klasse M war Miksche Lena am Start und konnte mit dem 7. Platz in ihrer Abteilung sehr zufrieden sein. In der höchsten Klasse SJ schließlich war der Verein durch Gehmayr Judith vertreten, die den 18. Platz erreichte. Im Einsatz waren die beiden Pferde Sognato an der Longe von Dagmar Miksche und Piccolino, der von Monika Seidl longiert wurde.

Auch das drumherum war einfach schön: wieder einmal in einem Hotel schlafen, die gemeinsame Busfahrt und die Abendstimmung genießen, das Treffen mit den anderen Vereinen. Da konnte auch der Dauerregen am Sonntag die Stimmung kaum trüben. Das Turnier war top organisiert und auch unsere Volti-Väter waren als Autoritätspersonen an den Halleneingängen im Helferteam vertreten – und Karin aus der Meldestelle ohnehin nicht wegzudenken!

Mit diesen Top-Ergebnissen haben sich die Braunauer Mädels auch für die Bundesländermannschaftsmeisterschaften, die in 4 Wochen in Sighartstein/Salzburg ausgetragen werden, qualifiziert. Guschel Denise, Junkers Karolina, Miksche Lena und Gehmayr Judith werden in den jeweiligen Klassen unser Bundesland vertreten. Wir freuen uns schon sehr darauf!