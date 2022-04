Am 19. April 2022 findet in der HTL Braunau die 12. Studieninformationsbörse statt. Rund 30 Universitäten, Fachhochschulen und andere Bildungseinrichtungen werden dabei vor allem von Absolvent*innen der HTL und HLW Braunau vorgestellt. Alle Interessent*innen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen!

Bereits zum 12. Mal gibt es in der HTL Braunau eine Veranstaltung, die kompakt und präzise über Studienmöglichkeiten und Fragen rund um das Studium informiert. Karin Gaisbauer von der HTL Braunau und Monika Grabner-Fleischmann von der HLW haben die wichtigsten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen eingeladen, die von Absolvent*innen Braunauer Schulen besucht werden. Etwa 50 HLW- und HTL-Absolventinnen und Absolventen, die momentan an den verschiedenen Studieneinrichtungen ihre Ausbildung machen, sind das „Rückgrat“ der Veranstaltung und werden von etwa 15 Beraterinnen und Beratern, die an den jeweiligen Unis bzw. FHs oder PHs hauptberuflich tätig sind, unterstützt.

Ab 13:30 Uhr gibt es im 3. Stock der HTL die Möglichkeit sich an den Ständen der einzelnen Institutionen beraten zu lassen und zusätzlich in kurzen Präsentationen Näheres über die Studienmöglichkeiten und -richtungen zu erfahren.

„Wenn man bedenkt, dass in vielen Fächern mehr als die Hälfte der Studienanfänger*innen ihr Studium abbrechen, ist es ganz wichtig, die Schüler*innen möglichst vor Studienbeginn gut zu informieren und zu beraten. Durch unsere Veranstaltung ergeben sich gute Kontakte zwischen den Berater*innen und den Interessenten*innen, die für Informationsbesuche an einer Universität, einer PH oder eine FH genützt werden können“, meint Karin Gaisbauer, die für die Studieninformation in der HTL Braunau verantwortlich und der diese Veranstaltung ein besonders Anliegen ist.

„Neben allgemeinen Informationen über Studieneinstieg und -möglichkeiten an den einzelnen Standorten haben wir durchaus auch interessante Spezialinformationen. So informieren Absolvent*innen über die Möglichkeiten von berufsbegleitenden Studien, gehen auf die Vor- und Nachteile von FernFHs ein und erklären näher was ein Duales Studium ist, bei dem man einerseits in einer Firma angestellt ist und andererseits an einer Fachhochschule studiert. Für die HTLer sicher interessant ist auch die Möglichkeit in zwei Jahren einen Dipl.-Ing. an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau zu machen oder die Kooperation mit dem Campus Burghausen kennen zu lernen“, benennt Gaisbauer einige „Gusto-Stückerl“ der Veranstaltung.

Auch dieses Jahr kommen einige deutsche Bildungseinrichtungen, so stellen zum Beispiel Absolvent*innen die TU München und die LMU München vor. Auch die Studienberatung der FH Rosenheim sowie der Universität Passau werden vor Ort sein.

„Wir freuen uns, wenn dieses große Angebot nicht nur von unseren Schüler*innen der vierten und fünften Klassen genutzt wird, sondern wenn auch Interessent*innen von anderen Schulen kommen“, lädt HTL-Schulleiterin Gerda Schneeberger alle sehr herzlich zu dieser Veranstaltung ein.